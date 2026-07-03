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«Καλησπέρα» από Μπιέλ και ξεκίνημα με νίκη για την Πάφο στην Αυστρία

ΓΗΠΕΔΟ

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«Καλησπέρα» από Μπιέλ και ξεκίνημα με νίκη για την Πάφο στην Αυστρία

Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας της επί αυστριακού εδάφους η Πάφος.

Οι κυπελλούχοι επικράτησαν με 2-1 της Κρακόβια, σκοράροντας αμφότερα τα γκολ τους στο πρώτο ημίχρονο και με τον Μπιέλ να ανοίγει (ανεπίσημα) λογαριασμό μία μέρα μετά τη μεταγραφή του, διαμορφώνοντας το 2-0 στο 35ο λεπτό. Το σκορ είχε ανοίξει ο Μπρίτο (7΄), ενώ οι Πολωνοί μείωσαν με την έναρξη της επανάληψης (47΄).

Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο φιλικό της Πάφου στην Αυστρία θα δοθεί στις 8/7 με τη Γιάμπλονετς και το τρίτο στις 12/7 με τη Γιαγκελόνια ενώ μεταξύ 15-17 Ιουλίου η ομάδα θα βρίσκεται στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας όπου θα δώσει ακόμη ένα φιλικό με τη Σλόβαν (16/7).

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της παφιακής ομάδας θα εκκινήσουν στις 23 Ιουλίου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Χάιντουκ Σπλιτ και Ζίλινα.

Η Πάφος ξεκίνησε τον αγώνα με τους Πέτρου, Μπρούνο, Λουίζ, Γκολντάρ, Ιωάννου, Ντράγκομιρ, Πέπε, Μπρίτο, Κορέια, Ζάζα και Μπιέλ.

Η αναμέτρηση μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Πάφου:

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣ FC

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