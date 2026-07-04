To κύπελλο της Πάφος FC στο κέντρο της πόλης

Με βίντεο που ανάρτηση η Πάφος FC δείχνει το κύπελλο, το δεύτερο στην ιστορία της, να παίρνει τη θέση του στο κέντρο της πόλης.

«Το Κύπελλο Κύπρου βρίσκεται πλέον στην καρδιά της Πάφου, συνεχίζοντας μια παράδοση που φέρνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας πιο κοντά στους ανθρώπους που τις έκαναν πραγματικότητα» αναφέρεται, ενώ στο βίντεο υπάρχουν και δηλώσεις από τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας, Χάρη Θεοχάρους.

«Το κύπελλο επιστρέφει στη θέση που του αξίζει, στο κέντρο της πόλης μας. Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να το ανανεώνουμε κάθε χρόνο, συμβολίζοντας τις επιτυχίες, τη σκληρή δουλειά και την ενότητα» σημειώνει.