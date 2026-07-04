Νταβίντ Λουίζ, το… ισχυρό χαρτί της Πάφου για τον Πουλουλού και όχι μόνο

Η μεταγραφική λίστα της Πάφου περιλαμβάνει παίκτες από το πάνω ράφι, όπως ο Αφιμίκο Πουλουλού, ο οποίος ήρθε στο νησί μας και αποχώρησε. Τώρα σκέφτεται κατά πόσο θα αποδεχτεί την πρόταση των κυπελλούχων.

Πάντως, η δυναμική που απέκτησε η Πάφος FC τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη συμμετοχή της στο Champions League, είναι τέτοια που έχει τη δυνατότητα να «χτυπήσει» ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

Η παρουσία του Νταβίντ Λουίζ στο ρόστερ αποτελεί, επίσης, ακόμη ένα ισχυρό χαρτί για τέτοια deal, ασχέτως τι θα γίνει στο τέλος με τον Πουλουλού.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν προσφέρει μόνο αγωνιστικά, αλλά λειτουργεί ως μαγνήτης για κάθε ποδοσφαιριστή που σκέφτεται να μετακομίσει στην Κύπρο για χάρη της Πάφου.

Όταν ένας παίκτης με την τεράστια καριέρα του Λουίζ βρίσκεται στα αποδυτήρια και ηγείται του οράματος της ομάδας, το κλαμπ αποκτά άλλο εκτόπισμα.

Η προοπτική να γίνουν συμπαίκτες με μια παγκόσμια προσωπικότητα μπορεί να δελεάσει ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου να πουν το «ναι» και να ντυθούν στα χρώματα της Πάφου.

Α.Σ.