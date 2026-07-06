Στο κενό η έφεση των Βέλγων, οριστικά με Μπάλογκαν οι ΗΠΑ στο ματς των «16»!

Οι ΗΠΑ θα έχουν τον φετινό, μεγάλο πρωταγωνιστής τους, παρόντα, στην αναμέτρηση με τους Βέλγους στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με ώρα έναρξης στις 03:00, Ελλάδας.

Η έφεση που είχαν ασκήσει οι Βέλγοι για την απόφαση που βγήκε κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι και έδινε στον Φολαρίν Μπάλογκαν το δικαίωμα να παίξει στην αναμέτρηση με το σύνολο του Γκαρσία παρά την αποβολή του κόντρα στους Βόσνιους, απορρίφθηκε.

Το σκεπτικό βάσει του οποίου η προσπάθεια του Βελγίου έπεσε στο κενό, ήταν πως δεν επρόκειτο για διάδικο (μέρος που συμμετέχει ενεργά σε μια νομική διαφορά ή δικαστική υπόθεση) στην υπόθεση, συνεπώς δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση και να εναντιωθεί στην αρχική απόφαση.

sport-fm.gr