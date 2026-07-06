Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού Ολυμπιακού με Παπανικολάου - Τι ισχύει για Γουόκαπ και Dubai BC

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται να υπάρξουν μέσα στις επόμενες ώρες στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού αναφορικά με την ανανέωση της συνεργασίας με τον Κώστα Παπανικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» και ο επί σειρά ετών αρχηγός της ομάδας θα έχουν αύριο, Τρίτη (07/07), μια κρίσιμη συνάντηση για το ζήτημα της ανανέωσης, με το τρέχον συμβόλαιο του πολύπειρου φόργουορντ να ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι.

Ένα ραντεβού το οποίο πήγε πιο πίσω χρονικά, καθώς ο 35χρονος άσος είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική μας ομάδα στα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται πως υπάρχει διαφορά στο οικονομικό σκέλος, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να προσφέρουν στον παίκτη ένα ποσό στις 500 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, εκεί που θα πρέπει να «γεφυρωθεί» το χάσμα είναι στη διάρκεια του συμβολαίου, αφού ο Παπανικολάου ζητά διετές και όχι μονοετές που φαίνεται να προσφέρουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Πειραιώτες.

Όσον αφορά την περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ και τα δημοσιεύματα που θέλουν την Dubai BC να προσφέρει μεγάλο συμβόλαιο στον παίκτη, ξεκαθαρίζεται πως ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και πως στα γραφεία της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ δεν έχει φτάσει καμία πρόταση από άλλη ομάδα για την αγορά του.

sport-fm.gr