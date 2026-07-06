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Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

Από τη στιγμή που έγινε η αρχή με τον Μπάλογκαν, πλέον όλες θα διεκδικούν τις πιθανότητές τους. Κι έτσι, η Ομοσπονδία της Αγγλίας σκέφτεται την έφεση για την αποβολή του Κουάνσα στο ματς με το Μεξικό!

Όπως μετέδωσε το SkySports, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δείχνει να εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαντλήσει όποιες πιθανότητες υπάρχουν για το θέμα του Τζάρελ Κουάνσα μετά την αποβολή του στο «Αζτέκα» απέναντι στο Μεξικό.

Ο διεθνής αμυντικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για πολύ επικίνδυνο χτύπημα με την τάπα στην γάμπα αντιπάλου του και ο ρέφερι τού έδειξε τον δρόμο προς τ' αποδυτήρια, με αποτέλεσμα τα «τρία λιοντάρια» να κληθούν να κάνουν υπερπροσπάθεια για την πρόκριση.

Τώρα, η FA δείχνει να κάνει σκέψεις έφεσης, μετά και τα έντονα παράπονα του Τόμας Τούχελ για τη διαιτησία, τόσο για την αποβολή του Κουάνσα, όσο και για το πέναλτι που κέρδισαν οι οικοδεσπότες σε απρόσεκτο άπλωμα του ποδιού από τον Κέιν.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

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