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Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

Η Εθνική Κύπρου ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, έχοντας απέναντί της ομάδες τεράστιας ποιότητας και εμπειρίας

Η Εθνική Κύπρου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, γνωρίζοντας την ήττα από τη Γερμανία με 111-79 εκτός έδρας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην Κροατία, δείχνοντας μεγαλύτερη επιθετική συνέπεια και καλύτερη αντίδραση απέναντι σε μία ομάδα που ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η Κύπρος μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και στάθηκε ανταγωνιστικά στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη Γερμανία μπροστά μόλις με 22-21. Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 56-31.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Εθνική μας έβγαλε ξανά αντίδραση, σκοράροντας 25 πόντους και προσπαθώντας να μείνει μέσα στο παιχνίδι με καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Η Γερμανία, ωστόσο, διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασε στη νίκη με 111-79.

Για την Κύπρο πρώτος σκόρερ ήταν ο Φίλιππος Τίγκας με 16 πόντους, ενώ ο Ιωάννης Γιανναράς πρόσθεσε 14. Ο Ιωάννης Πασιαλής σημείωσε 10 πόντους, ο Στέφανος Ηλιάδης είχε 9 και ο Χρίστος Λοϊζίδης 8 πόντους.

Από πλευράς Γερμανίας, ο Ντένις Σρούντερ είχε 20 πόντους και 9 ασίστ, ο Κρίστιαν Σένγκφελντερ πρόσθεσε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κέι Μπρούνκε σημείωσε 16 πόντους.

Η Εθνική Κύπρου ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, έχοντας απέναντί της ομάδες τεράστιας ποιότητας και εμπειρίας. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στα Προ-προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2029, όπου η ομάδα μας θα συνεχίσει την προσπάθειά της τον Αύγουστο.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 56-31, 86-56, 111-79.

Γερμανία (Άλεξ Μούμπρου): Weiemann 9, Mattisseck 8, Olinde 5, Schroder 20, Bruhnke 16, Delow 7, Mushidi 9, Fru 13, Kratzer, Lukosius 5, Sengfelder 19.

Κύπρος (Αντώνης Κωνσταντινίδης): Λοϊζίδης 8, Γιανναράς 5, Πασιαλής 10, Ηλιάδης 9, Ι. Γιανναράς 14, Φ. Τίγκας 14, Μαραγκός 5, Σ. Τίγκας 8, Λουκά 2, Τρετιακόβ, Μαντοβάνη 1, Στυλιανού 3.

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