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Τέλος ο Όρσιτς από την Πάφο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος ο Όρσιτς από την Πάφο!

Ανακοίνωση από την παφιακή ομάδα για τον Κροάτη

Αναλυτικά: 

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Mislav Oršić, μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Mislav εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Ιανουάριο του 2025, φέρνοντας μαζί του τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τις διεθνείς διοργανώσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΠΑΦΟΣ FC, συνέβαλε με την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τη νοοτροπία νικητή που τον χαρακτήριζαν, αποτελώντας σημαντικό μέλος του συνόλου μας.

Στη διάρκεια της παρουσίας του με τα γαλάζια, αποτέλεσε μέρος της πιο επιτυχημένης περιόδου στην ιστορία του συλλόγου, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρώτου Πρωταθλήματος Κύπρου, του Κυπέλλου Κύπρου, καθώς και στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας μας.

Ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο και διεθνής με την Εθνική Κροατίας, ο Mislav πρόσφερε εμπειρία, ηγετικές ικανότητες και χαρακτήρα στα αποδυτήρια της ομάδας, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων.Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.Σε ευχαριστούμε, Mislav, και καλή συνέχεια!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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