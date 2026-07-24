Πρώτος σκόρερ των Κ19, Ιταλία, Ελλάδα και ξανά Κύπρο

Στην Κύπρο επιστρέφει ο Λύσανδρος Παπαστυλιανού, ο οποίος προ διετίας είχε δοθεί από την Πάφο FC στη Τζένοα.

Ο 21χρονος επιθετικός ανακοινώθηκε από την Ε.Ν. Ύψωνα.

Προτού πάει στην Ιταλία, ο Παπαστυλιανού είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στους Κ19 με 29 τέρματα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο νταμπλ της παφιακής ομάδας στη σχετική κατηγορία.

Πέρσι, είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ Β.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Ύψωνα:

«Η KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Λύσανδρο Παπαστυλιανού.

Ο Λύσανδρος ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός γεννήθηκε στις 29/11/2005 στην Πάφο. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Πάφου και στη συνέχεια αγωνίστηκε στις εφηβικές ομάδες της Τζένοα και στον ΠΑΟΚ Β.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».