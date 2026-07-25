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Δύσκολο, αλλά υπάρχει πίστη

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Δύσκολο, αλλά υπάρχει πίστη

Θα παλέψει για το επόμενο βήμα η παφιακή ομάδα

Έκανε πολλές υπερβάσεις η Πάφος FC, στη διετία που βρέθηκε να παίζει στα... ευρωπαϊκά σαλόνια. Την προσεχή Πέμπτη (20:00) ωστόσο, πρέπει να κάνει ίσως τη μεγαλύτερη ως τώρα, αφού καλείται να ανατρέψει το 2-0 με το οποίο ηττήθηκε από τη Χάιντουκ Σπλιτ. Ένα σκορ που δεν της άξιζε αφού είχε καλή παρουσία, όμως κάποιες στιγμές επιπολαιότητας κόστισαν ακριβά και τώρα είναι αναγκασμένη να τα κάνει όλα τέλεια για να μην πει «αντίο» από τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA. Να σημειωθεί πως σε περίπτωση αποκλεισμού, δεν αποχαιρετά την Ευρώπη αλλά θα «υποβιβαστεί» στο Conference και στον 3ο προκριματικό γύρο την... περιμένει η Ντιναμό Τιφλίδας του Κετσπάγια, που νίκησε 3-0 τη Ζάλγκιρις.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο στάθηκε στον Ζάζα, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, όμως τόσο αυτός όσο και όλη η ομάδα, δεν είχε ουσία. Ο Πορτογάλος τεχνικός σαφώς και θέλει στη ρεβάνς να δει περισσότερα πράγματα από τους «νέους» και ειδικά τον Μπιέλ, από τον οποίο περιμένουν πολλά. Στην ενδεκάδα βρέθηκαν τόσο ο Σάμι Μαέ όσο και ο τερματοφύλακας Μαγέτσκι, ο οποίος φέρει ευθύνη για το πρώτο γκολ, μιας και φάνηκε να έχει λάθος στήσιμο. Γενικά όμως, όλοι καλούνται να υπερβάλουν εαυτόν.

Σε αυτή την προσπάθεια για την ανατροπή, το βράδυ της Πέμπτης (20:00), ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συμβολή του κόσμου. Παρά την απογοήτευση, επιβάλλεται να δώσει βροντερό παρών ώστε να βοηθήσει να γίνει το... μικρό θαύμα.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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