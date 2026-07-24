Τέλειωσε του Λουκάσεν, αποχωρεί από το κυπριακό πρωτάθλημα

Mετά από μία διετία στην Πάφο FC ο Ντέρικ Λουκάσεν αλλάζει πρωτάθλημα.

Ο 31χρονος θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του στη Σερβία και τον Ερυθρό Αστέρα, όπου θα έχει συμπαίκτη τον Λοΐζο Λοΐζου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το συμβόλαιό του έχει διάρκεια τριών χρόνων.

Τον ποδοσφαιριστή ήθελαν να τον κρατήσουν οι κυπελλούχοι Κύπρου, όμως δεν κατέστη δυνατόν.

Θυμίζουμε ότι ο Λουκάσεν συμμετείχε και στο Μουντιάλ με την Γκάνα.