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Είπε «αντίο» και σε Παπαδούδη η Πάφος

ΓΗΠΕΔΟ

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Είπε «αντίο» και σε Παπαδούδη η Πάφος

«Καρέ»... αποχαιρετισμών έκλεισε η Πάφος εντός της Πέμπτης (4/6). Μετά τους Όντεφαλκ, Μίμοβιτς και Σίλβα, η παφιακή ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας για το τέλος της συνεργασίας και με τον Αθανάσιο Παπαδούδη.

Ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε και δεν θα ανανεωθεί, κατέγραψε σε μια διετία με τη φανέλα της Πάφου έξι συμμετοχές.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Αθανάσιο Παπαδούδη, μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Θάνος εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 και αποτέλεσε μέρος μιας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της ΠΑΦΟΣ FC.

Με επαγγελματισμό, αφοσίωση και εξαιρετικό χαρακτήρα, ο Θάνος υπηρέτησε την ομάδα με συνέπεια και υπερηφάνεια, αποτελώντας ένα αξιόλογο μέλος του οργανισμού μας.

Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.

Σε ευχαριστούμε, Θάνο, και καλή συνέχεια! 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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