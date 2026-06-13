Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα της… αλήθειας

Έφθασαν μέχρι το... τέλος Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, για το ξεκαθάρισμα στην κατάκτηση του τίτλου στην Basket League της σεζόν 2025-26, με τη σειρά των παιχνιδιών να είναι στο 2-2 και το απογευματινό (18:00) παιχνίδι στο ΣΕΦ να κρίνει τον φετινό πρωταθλητή.

Από τη μια, οι ερυθρόλευκοι θέλουν να εκμεταλλευτούν, όπως και στους προηγούμενους δύο τελικούς στο ΣΕΦ, την έδρα τους και να σηκώσουν την κούπα, ενώ, από την άλλη, οι πράσινοι επιζητούν το διπλό για να πανηγυρίσουν αυτοί το βαρύτιμο τρόπαιο στο «σπίτι» του μεγάλου αντιπάλου.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στον πρώτο και τρίτο τελικό με 82-76 και 102-92 και ο Παναθηναϊκός είχε ισοφαρίσει ισάριθμες φορές, κερδίζοντας με 68-58 και 93-86 (έπειτα από δύο παρατάσεις).