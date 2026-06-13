«Η Λίβερπουλ πιέζει για την απόκτηση του Γιάν Ντιομάντε»

Η Λίβερπουλ, μετά και την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ, αλλάζει σελίδα και μπαίνει με νέο αέρα στην καινούργια σεζόν, έχοντας στην άκρη του πάγκου της τον Άντονι Ιραόλα.

Ο Ισπανός τεχνικός θα αναλάβει τους «κόκκινους» στη μετά Μοχάμεντ Σαλάχ εποχή, με τον «Φαραώ» της ομάδας να αποτελεί ήδη παρελθόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ κάνει τεράστια προσπάθεια για να κλείσει τον Γιάν Ντιομάντε της Λειψίας.

Ο 19χρονος εξτρέμ πραγματοποίησε μία μαγευτική σεζόν με τη φανέλα των «ταύρων» στη Γερμανία, με 13 γκολ και 10 ασίστ, σε συνολικά 36 εμφανίσεις.

Στο πρόσωπο του Αφρικανού η Λίβερπουλ βλέπει τον μεσοεπιθετικό που θα την οδηγήσει στη νέα εποχή της.