Προβλήματα με τις βίζες για την ιρανική αποστολή – Αντιδράσεις και καταγγελίες

Σοβαρά ερωτήματα για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εγείρει η υπόθεση της αποστολής του Ιράν, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας καταγγέλλει ότι η FIFA δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πλήρη πρόσβαση για όλα τα μέλη της ομάδας και του επιτελείου που θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής λειτουργίας της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μαχντί Μοχαμάντ Ναμπί, 15 μέλη της ομοσπονδίας δεν έχουν λάβει βίζα εισόδου στις ΗΠΑ, παρά τις διαβεβαιώσεις που -όπως υποστηρίζει- είχε δώσει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με την ομαλή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Ο Ναμπί, ο οποίος είχε αντίστοιχο ρόλο στις αποστολές του Ιράν στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022, δήλωσε ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει την προετοιμασία της ομάδας, ενώ τόνισε ότι η FIFA και οι διοργανώτριες χώρες οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κανονισμούς.

Η FIFA δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι θεωρήσεις εισόδου απορρίφθηκαν καθώς δεν θα επιτραπεί η «κατάχρηση του συστήματος» για την είσοδο ατόμων που ενδέχεται να συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η ιρανική αποστολή, η οποία έχει μεταφέρει το προπονητικό της κέντρο στην Τιχουάνα λόγω των προβλημάτων με τις βίζες, κάνει λόγο για σημαντικές δυσκολίες στον σχεδιασμό της προετοιμασίας της, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι των υπόλοιπων ομάδων.Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης απορρίψει αιτήσεις βίζας από Ιρανούς και Αφρικανούς δημοσιογράφους που καλύπτουν τη διοργάνωση, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα εισόδου για πολίτες χωρών με υψηλά ποσοστά υπεράσπισης παραμονής.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού μια διοργανώτρια χώρα υποδέχεται εθνική ομάδα με την οποία βρίσκεται σε περίοδο έντασης, με φόντο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο ποδοσφαιριστής του Ιράν Σαΐντ Εζατολαχί δήλωσε ότι, παρά τις δυσκολίες, η ομάδα προσπαθεί να παραμείνει συγκεντρωμένη στο αγωνιστικό κομμάτι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η απουσία μελών του επιτελείου επηρεάζει την προετοιμασία.

«Χρειαζόμαστε όλο το επιτελείο μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το τουρνουά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο υπερασπίστηκε τον ρόλο της ομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις μεταναστευτικής πολιτικής των χωρών-διοργανωτών.

Η ιρανική πλευρά, πάντως, επιμένει ότι είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις για την απρόσκοπτη έκδοση θεωρήσεων εισόδου, ενώ κάνει λόγο για έλλειψη συντονισμού που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

sdna.gr