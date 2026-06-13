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Τέλος και τυπικά ο Εράκοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος και τυπικά ο Εράκοβιτς

Είχε ενημερωθεί εδώ και εβδομάδες πως δεν θα συνεχίσει

Παρελθόν από την Ομόνοια και επίσημα αποτελεί ο Νόβιτσα Εράκοβιτς, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Υπενθυμίζουμε πως ο 26χρονος είχε ενημερωθεί με το τέλος των υποχρεώσεων πως δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία του με το «τριφύλλι».

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Νόβιτσα Εράκοβιτς.

Ο Νόβιτσα αγωνίστηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας ως κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2025-26. Κατέγραψε 74 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ, ενώ έπαιξε δύο φορές στη League Phase του UEFA Conference League. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΟΜΟΝΟΙΑ συμπεριφέρθηκε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Ευχαριστούμε τον Νόβιτσα Εράκοβιτς για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

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