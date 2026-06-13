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Κλείδωσε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, κορυφώνεται το θρίλερ με Λουτσέσκου

ΓΗΠΕΔΟ

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Κλείδωσε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, κορυφώνεται το θρίλερ με Λουτσέσκου

Το μέλλον του παραμένει αβέβαιο ενόψει της νέας σεζόν

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου και έχει «κλειδώσει» το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του, ωστόσο το μεγαλύτερο ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τον οργανισμό αφορά την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας και το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Δικέφαλος θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του, με την αποστολή να παραμένει στο Ζαλτμπόμελ από τις 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το κύριο μέρος της δουλειάς ενόψει της νέας σεζόν, με καθημερινές προπονήσεις και σειρά φιλικών αναμετρήσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί δύο φιλικά παιχνίδια. Στις 4 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Βέστερλο και στις 7 Ιουλίου την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ οι άνθρωποι του συλλόγου συνεχίζουν τις επαφές για την ολοκλήρωση του προγράμματος με ακόμη δύο αγώνες προετοιμασίας.

Παράλληλα, το βασικό θέμα που εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο είναι αυτό του προπονητή. Η κατάσταση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει ανοιχτή, με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται την ώρα που η έναρξη της προετοιμασίας πλησιάζει.

Στην Τούμπα αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος πιέζει, καθώς η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου. Την ίδια στιγμή, δεν έχει υπάρξει ακόμη η οριστική απόφαση που θα ξεκαθαρίσει αν ο Ρουμάνος τεχνικός θα συνεχίσει στην άκρη του πάγκου ή αν οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το θέμα μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα από απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ είναι εκείνος που θα έχει τον τελευταίο λόγο στις εξελίξεις. Μέχρι τότε, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

Από την πλευρά του συλλόγου έχει ήδη γίνει προεργασία για κάθε ενδεχόμενο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σχετικά ρεπορτάζ, έχουν πραγματοποιηθεί διερευνητικές επαφές με προπονητές της ελεύθερης αγοράς, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος για κάθε πιθανή εξέλιξη. Ωστόσο, καμία οριστική απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί πριν ξεκαθαρίσει οριστικά η υπόθεση Λουτσέσκου.

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