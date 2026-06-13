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Οι δέκα πριν από τον Παπαδόπουλο!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Οι δέκα πριν από τον Παπαδόπουλο!

Aναμένεται στην Κύπρο τη νέα εβδομάδα

Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι – εκτός απροόπτου – ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ, με τον Ελλαδίτη τεχνικό να αναμένεται στην Κύπρο τη νέα εβδομάδα για να αρχίσει δουλειά, αφού υπάρχει συμφωνία για συνεργασία δύο χρόνων. 

Έτσι, ο 54χρονος θα γίνει ο έκτος εξ Ελλάδος που θα καθίσει στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων σε αυτό τον αιώνα και ο 11ος συνολικά στην καριέρα του. Πιο πρόσφατος ήταν ο Βαγγέλης Σάμιος, που εργάστηκε ως υπηρεσιακός στην προπερσινή σεζόν, ενώ προηγουμένως θήτευσαν στον πάγκο οι Σάββας Πουρσαϊτίδης, Μαρίνος Ουζουνίδης και Γιώργος Δώνης, όπως και ως υπηρεσιακός ο Γιώργος Κωστή (σ.σ. οι τρεις τελευταίοι σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους).

Παλαιότερα, στην ομάδα της Λευκωσίας είχαν δουλέψει οι Πάνος Μάρκοβιτς, Γιάννης Μαντζουράκης, Γιώργος Παράσχος, Νίκος Αλέφαντος και Τάκης Λεμονής.

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