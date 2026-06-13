Έκλεψαν τον εξοπλισμό της εθνικής Αγγλίας!

Ένα περίεργο και ταυτοχρόνως σπάνιο συμβάν έλαβε χώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, με την εθνική Αγγλίας να δέχεται… πλιάτσικο.

Σύμφωνα με Μέσα από το Νησί, ο εξοπλισμός των «τριών λιονταριών», από μπάλες, μέχρι παπούτσια και φανέλες κλάπηκε και η ομάδα τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί ούτε να προπονηθεί.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ οι υπεύθυνοι της ομάδα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές του Κάνσας, εκεί όπου βρίσκεται η εθνική Αγγλίας, για να βρεθούν τα κλοπιμαία ή έστω να αντικατασταθούν, ώστε οι ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη τους προπόνηση.

Όλα αυτά μόλις μερικά 24ωρα πριν την πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στην Κροατία την Τετάρτη (17/06).