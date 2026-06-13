Το «αντίο» στον Σεμέδο: «Υπόδειγμα επαγγελματία, εξαίρετος χαρακτήρας, σεβάστηκε την Ομόνοια»

Ο Γουίλι Σεμέδο ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες την απόφαση του να αποχωρήσει από την Ομόνοια και πλέον ήρθε και η σειρά των πρασίνων να τον αποχαιρετήσουν με επίσημο τρόπο, καθώς εξέδωσαν ανακοίνωση.

Αναλυτικά: «Μετά από τρία χρόνια συνεργασίας με τον Γουίλι Σεμέδο ήρθε η στιγμή να τον αποχαιρετίσουμε.

Ο Γουίλι πρόσφερε στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος και με τις αγωνιστικές του επιδόσεις άφησε για πάντα το αποτύπωμά του στην ένδοξη ιστορία του Συλλόγου. Φόρεσε σε 128 αγώνες το τριφύλλι στο στήθος, πέτυχε 50 γκολ, έδωσε 26 ασίστ, έπαιξε δύο φορές στο League Phase του UEFA Conference League και αναδείχθηκε μια φορά ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Κύπρο.

Δεν ξεχώρισε, όμως, μόνο μέσα στο γήπεδο. Υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία, εξαίρετος χαρακτήρας, σεβάστηκε την ΟΜΟΝΟΙΑ και τον κόσμο της και ήταν αφοσιωμένος στα καθήκοντά του από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα. Για όλους αυτούς τους λόγους κέρδισε την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αναγνώριση από την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Γουίλι, ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».