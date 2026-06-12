Ο Λάριν απένειμε δικαιοσύνη για τον Καναδά

Ο Καναδάς και η Βοσνία ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026, με τον Λούκιτς να ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό, ισοφάρισε ο Λάριν στο 78′.

Ο οικοδεσπότης Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Βοσνία στο Τορόντο για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τον βαθμό και να βλέπουν με αισιοδοξία τη συνέχεια.

Η Βοσνία έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους, καθώς άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Λούκιτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι.Ο Καναδάς πολιόρκησε τους Βόσνιους και κατάφερε να βρει τη λύση εν τέλει με τον Λάριν στο 78ο λεπτό, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ (19/6, 01:00), ενώ την τελευταία αγωνιστική θα αγωνιστεί απέναντι στην Ελβετία (24/6, 22:00).

Η Βοσνία από την πλευρά της κοντράρεται με την Ελβετία (18/6, 22:00) και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το Κατάρ (24/6, 22:00).

Το ματς

Η Βοσνία είναι εκείνη που μπήκε πιο δυνατά. Στο 3ο λεπτό ο Μέμιτς εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, μετά από στημένη φάση, ωστόσο ήταν άστοχος. Μάλιστα, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες και έφτανε με μεγαλύτερες αξιώσεις στην περιοχή του Καναδά, έχοντας ως όπλο της το ψηλό παιχνίδι.

Στο 17ο λεπτό ο Καναδάς είχε πολύ καλή στιγμή. Έπειτα από λάθος στην άμυνα των Βοσνίων, ο Ντέιβιντ σούταρε ελεύθερος μέσα από την περιοχή, με τον Βάσιλ να μπλοκάρει σταθερά. Τελικά, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια ο Λούκιτς με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους, ο Καναδάς βρισκόταν σε φάση επίθεσης, με τους Βόσνιους να αμύνονται.

Η καλύτερη στιγμή του Καναδά καταγράφηκε στο 32′. Ο Ο Ολιγουασέγι γύρισε ωραία το κορμί του, ξεφορτώθηκε τον Μουχαρέμοβιτς, έκανε το σουτ από τα δεξιά στην περιοχή, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Το ματς είχε ρυθμό στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τον Καναδά να έχει τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει. Στο 54′ ο Λαρέια πήρε την μπάλα από τον Εουστάκιο, έκανε το σουτ από τα αριστερά στην περιοχή, με τον Κολάσινατς να βάζει το πόδι του και να την στέλνει στο οριζόντιο δοκάρι της ομάδας του. Ακολούθησε τετ α τετ του Ντεμίροβιτς, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση.

Ο Καναδάς πολιορκούσε τους Βόσνιους και εκεί που έμοιαζε να μην βρίσκει λύσεις, κατάφερε να πετύχει την ισοφάριση στο 79′. Ο Πρόμις Ντέιβιντ από την κορυφή εκτός περιοχής με τη μία τροφοδότησε τον Λάριν που έκανε την κίνηση. Εκείνος γύρισε το σώμα του, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

sport24.gr