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Κατάρ-Ελβετία: Μάχη με ξεκάθαρο φαβορί

ΓΗΠΕΔΟ

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Κατάρ-Ελβετία: Μάχη με ξεκάθαρο φαβορί

Kοντράρονται (22:00) στη Σάντα Κλάρα για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου

Στη Σάντα Κλάρα, το Κατάρ και η Ελβετία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου (22:00) με τους τυπικά φιλοξενούμενους να είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης.

Οι Ελβετοί έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία στη διοργάνωση αφού αυτή θα είναι η έκτη συνεχόμενη συμμετοχή τους. Στις τρεις προηγούμενες έφτασαν έως τους «16» και φέτος ο αρχικός τους στόχος σε πρώτη φάση είναι η πρόκριση στα νοκ άουτ.

Ξεχωρίζει η παρουσία του πολύπειρου χαφ Γκράνιτ Τσάκα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μόλις δύο παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Ελβετίας και αυτοί είναι οι Κέλερ και Φάσναχτ της Γιουνγκ Μπόις.

Στην αντίπερα όχθη, το Κατάρ θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης και μάλιστα το κάνει σε δύο σερί Μουντιάλ καθώς το προηγούμενο είχε διεξαχθεί στη χώρα του.

Η πρώτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πήγε καθόλου... καλά αφού το Κατάρ μέτρησε τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και φέτος η στόχευση της, αρχικά, θα είναι να πάρει τον πρώτο της βαθμό ή και βαθμούς σε μια ενδεχόμενη νίκη.

Φυσικά, το πρόσωπο που ξεχωρίζει είναι ο προπονητής του Κατάρ Γιούλεν Λοπετέγκι που έχει κάτσει μεταξύ άλλων στον πάγκο των Ρεάλ Μαδρίτης, Πόρτο, Σεβίλλης και εθνική Ισπανίας.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Κατάρ (Ζουλιάν Λοπετέγκι): Μπαρσάμ - Αλ-Μπράκε, Κούκι, Μιγκέλ, Αλ-Ουί - Μπουντιάφ, Μαντιμπό - Αλ-Μανάι, Αφίφ, Εντμίλσον - Αλί.

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ - Βίντμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες - Τσάκα, Φρόιλερ - Βάργκας, Ρίντερ, Εντόι - Εμπολό.

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κατηγορίες

World Cup 2026

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