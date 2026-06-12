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Γιώργος Κωστή η επιστροφή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιώργος Κωστή η επιστροφή!

Επέστρεψε στον πάγκο του Ολυμπιακού και επίσημα Γιώργος Κωστή

Οι μαυροπράσινοι ανακοίνωσαν την συμφωνία τους με τον Κωστή ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. 

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιώργο Κωστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους με το Σωματείο μας και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γιώργος επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, έχοντας στο παρελθόν προσφέρει σημαντικό έργο και επιτυχίες στο Σωματείο μας και γνωρίζοντας πολύ καλά τις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία της ομάδας.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο πίσω στην οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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