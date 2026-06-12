Ο Σεμέδο, το μεγάλο ποσό για Μοντνόρ και το χαμόγελο για Λαΐφη-Λουκάσεν

Τοποθετήθηκε και για τα μεταγραφικά ζητήματα που αφορούν την Ομόνοια ο πρόεδρος των πρασίνων, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση».

Για τον Σεμέδο: «Δεν μας αιφνιδίασε, μου έστειλε μήνυμα και εμένα και του προπονητή. Υπογράψαμε τον Μοντνόρ, υπάρχει πάνω κάτω η ίδια ποιότητα. Έγινε προσπάθεια να τον κρατήσουμε όμως δεν έγινε υπερπροσπάθεια. Κάναμε προσφορά του Σεμέδο και περιμέναμε την απάντηση του. Υπογράψαμε τον Μοντνόρ, το ήξερε ο Σεμέδο. Νομίζω ότι αυτό τον ώθηση να πάρει την απόφαση του. Ξέραμε ότι έχει προσφορές με υψηλές απολαβές».

Για τα χρήματα που δαπάνησε για τον Μοντνόρ: «Είναι αρκετά υψηλό το ποσό (σ.σ γέλια).

Για την επιστροφή του Κακουλλή: «Είναι πάντα σημαντικοί οι Κύπριοι. Έδωσε τα πάντα στην Ομόνοια, ήταν σωστός μαζί μας και αφού ήθελε να έρθει, τον φέραμε».

Για τον Μασούρα: «Δεν δέχθηκε την πρόταση που του κάναμε από τον Γενάρη και πήγε αλλού».

Για τον Λουκάσεν: «Προτιμώ να μην πω κάτι (σ.σ. γέλια)»

Για τον Λαΐφη: «Ίδια απάντηση (σ.σ. γέλια)».