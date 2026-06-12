Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

Για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ο οικοδεσπότης Καναδάς ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στους σκληροτράχηλους Βόσνιους.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση στην ιστορία των δύο ομάδων, είτε σε επίσημα ματς, είτε σε φιλικό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο «BMO Field» στο Τορόντο, με τους δύο προπονητές να μην επιφυλάσσουν εκπλήξεις στις επιλογές τους για την αρχική ενδεκάδα.

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Ντε Φουζερόλ, Λαριέα, Μίλαρ, Κονέ, Εουστάκιο, Μπιουκάναν, Ντέιβιντ, Ολουγουασέγι.

Στον πάγκο οι: Κλερ, Γκούντμαν, Τζόουνς, Βάτερμαν, Μπομπίτο, Ντέιβις, Σιγκούρ, Σάφελσμπουργκ, Οσόριο, Σαλιμπά, Λάριν, Αχμέντ, Νέλσον.

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβοτς, Κολάσινατς, Μέμιτς, Μπάσιτς, Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Λούκιτς, Ντεμίροβιτς.

Στον πάγκο οι: Ζλόμισλιτς, Χάτζικιτς, Κάτιτς, Μούγιακιτς Χατζικάντουνιτς, Ράντελιτς, Χατζιαμέντοβιτς, Γκίγκοβιτς, Μάχμιτς, Σούνιτς, Μπούρνιτς, Τζέκο, Αλαϊμπέγκοβιτς, Μπάζνταρ

athletiko.gr