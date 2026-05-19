ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματθαίου: «Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7000 για τον τελικό κυπέλλου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ματθαίου: «Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7000 για τον τελικό κυπέλλου»

Ο Ε.Τ της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»

Διαβάστε όσα είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου για όλες τις εξελίξεις στην παφιακή ομάδα: 

Για τον αγώνα με την ΑΕΚ: «Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τον τελικό. Δεν είναι το πιο ωραίο να ισοφαρίζεσαι στο τέλος και να χάνεις την νίκη μέσα από τα χέρια σου. Βλέπουμε τη συνέχεια».

Για τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ: « Δικαίωμα θα έχουν μόνο οι συνταξιούχοι και τα γυναικόπαιδα. Θα είναι ακόμη ένα παιχνίδι προετοιμασίας για τον τελικό. Στόχος είναι η νίκη και να αποφύγουμε οτιδήποτε δυσάρεστο. Δεν μπορώ να γνωρίζω πως θα προσεγγίσει τακτικά το παιχνίδι, όπως και να έχει είναι η τελευταία ευκαιρία για τελικό».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Οι Μπρούνο, Πηλέας και Γκολντάρ ελπίζουμε να προλάβουν. Ποιοι θα είναι διαθέσιμοι την Παρασκευή θα το δούμε. Και οι τρεις συγκεντρώνουν πιθανότητες για να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό».

Για τον Γκολντάρ: «Είχε ένα πισωγύρισμα, αλλά τώρα έχει ξανά μπει στην προπόνηση, Δεν είμαι σίγουρος αν θα αγωνιστεί την Παρασκευή, θα ήταν το ιδανικό σενάριο για ανεβάσει ρυθμό».

Για την προπώληση του τελικού: «Έχουμε φύγει την προτεραιότητα. Έχουμε φτάσει τις 4000 χιλιάδες. Είναι παρόμοια η ροή με τις προηγούμενες σεζόν. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7000 χιλιάδες, είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα».

Για ανανεώσεις: «Όλα θα τα δούμε μετά τον τελικό».

Για τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ: «Σούνιτς, Σέμα και ίσως Λουκάσεν θα δώσουν το παρών τους στο Μουντιάλ. Τιμητικό για την ομάδα μας. Φυσικά, είναι και το οικονομικό πολύ σημαντικό, ανεβαίνει και η φήμη της ομάδας».

Για το γηπεδικό: «Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες αλλά θα είμαστε στο Παφιακό και του χρόνου».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα κασκόλ των πρωταθλητών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεμένος» στον Άρη ο Κακουλλής

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ματθαίου: «Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7000 για τον τελικό κυπέλλου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τέλος εποχής» — Πώς σχολιάζουν τα ξένα MME την αποχώρηση Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: Τέλος έξι παίκτες

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Οριστική συμφωνία με τον Μαρέσκα για τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσα σε... δευτερόλεπτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Σωφρονίου από τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πολύ αστείο, ας πάω Μουντιάλ με Νεϊμάρ και όχι Ζοάο Πέδρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός Μουντιάλ ο Ζοάο Πέδρο, είχε μαζευτεί στο σπίτι η οικογένειά του για να… πανηγυρίσει μαζί του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: «Ημέρα μνήμης, δεν ξεχνάμε τις 353.000 ψυχές»

Ελλάδα

|

Category image

«Ο Ζμέρχαλ επιστρέφει Τσεχία»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Λάρνακα - Δασάκι: Αναβαθμίσεις 60 εκατ. ευρώ σε τρία προσφυγικά γήπεδα

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Μία τελευταία παράσταση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έτρεμε η φωνή του Αρτέτα: «Σας περιμένω στην Πάλας και τη Βουδαπέστη!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη