Ματθαίου: «Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7000 για τον τελικό κυπέλλου»

Διαβάστε όσα είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου για όλες τις εξελίξεις στην παφιακή ομάδα:

Για τον αγώνα με την ΑΕΚ: «Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τον τελικό. Δεν είναι το πιο ωραίο να ισοφαρίζεσαι στο τέλος και να χάνεις την νίκη μέσα από τα χέρια σου. Βλέπουμε τη συνέχεια».

Για τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ: « Δικαίωμα θα έχουν μόνο οι συνταξιούχοι και τα γυναικόπαιδα. Θα είναι ακόμη ένα παιχνίδι προετοιμασίας για τον τελικό. Στόχος είναι η νίκη και να αποφύγουμε οτιδήποτε δυσάρεστο. Δεν μπορώ να γνωρίζω πως θα προσεγγίσει τακτικά το παιχνίδι, όπως και να έχει είναι η τελευταία ευκαιρία για τελικό».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Οι Μπρούνο, Πηλέας και Γκολντάρ ελπίζουμε να προλάβουν. Ποιοι θα είναι διαθέσιμοι την Παρασκευή θα το δούμε. Και οι τρεις συγκεντρώνουν πιθανότητες για να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό».

Για τον Γκολντάρ: «Είχε ένα πισωγύρισμα, αλλά τώρα έχει ξανά μπει στην προπόνηση, Δεν είμαι σίγουρος αν θα αγωνιστεί την Παρασκευή, θα ήταν το ιδανικό σενάριο για ανεβάσει ρυθμό».

Για την προπώληση του τελικού: «Έχουμε φύγει την προτεραιότητα. Έχουμε φτάσει τις 4000 χιλιάδες. Είναι παρόμοια η ροή με τις προηγούμενες σεζόν. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7000 χιλιάδες, είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα».

Για ανανεώσεις: «Όλα θα τα δούμε μετά τον τελικό».

Για τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ: «Σούνιτς, Σέμα και ίσως Λουκάσεν θα δώσουν το παρών τους στο Μουντιάλ. Τιμητικό για την ομάδα μας. Φυσικά, είναι και το οικονομικό πολύ σημαντικό, ανεβαίνει και η φήμη της ομάδας».

Για το γηπεδικό: «Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες αλλά θα είμαστε στο Παφιακό και του χρόνου».