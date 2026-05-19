Τελειώνει ο Κόντε από τη Νάπολι

Παρελθόν από τη Νάπολι αναμένεται να αποτελέσει ο Αντόνιο Κόντε!

Σύμφωνα με την είδηση-σοκ που αναπαράγει η «Repubblica», η απόφαση είναι ειλημμένη και ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να καθοδηγήσει για ένα τελευταίο παιχνίδι τους «παρτενοπέι», την ερχόμενη Κυριακή εντός έδρας με την Κρεμονέζε.

Ο 57χρονος παρότι είχε έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τη Νάπολι, αναμένεται να το σπάσει καθώς ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή στον πάγκο της ομάδας. Μάλιστα, έχουν δοθεί τα χέρια ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Κόντε δεν θα λάβει αποζημίωση, με την ομάδα του ιταλικού Νότου να γλιτώνει και το συμβόλαιο των 8 εκατ. ευρώ!

Μάλιστα, ήδη υπάρχει και το πρώτο όνομα του υποψήφιου αντικαταστάτη του καθώς ο Μαουρίτσιο Σάρι δείχνει ως φαβορί για να επιστρέψει στον πάγκο της Νάπολι. Έχει, βέβαια, συμβόλαιο με τη Λάτσιο αλλά η παραμονή του μόνο βέβαιη δεν είναι.

Ο Κόντε κατέκτησε με τη Νάπολι την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα, ενώ φέτος σήκωσε και το Σούπερ Καπ Ιταλίας.