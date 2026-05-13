Έγινε το… αναμενόμενο: Ξένοι ρεφ σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»
Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για τους αγώνες της Παρασκευής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές Διαιτητών, της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής της Β’ φάσης του Β’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση που θα γίνουν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
Παρασκευή 15 Μαΐου
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Georgi Kabakov
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Dragomir Draganov
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Ante Culina
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Dario Bel
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
19:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: Δασάκι
Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος