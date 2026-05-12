Τηλεοπτικό deal-μαμούθ: Η Πάφος «μετακομίζει» στη Cytavision!

Η μεγάλη ανατροπή στον τηλεοπτικό χάρτη του κυπριακού ποδοσφαίρου οδεύει προς αίσια κατάληξη, με την Πάφος FC να είναι η ομάδα που πρωταγωνιστεί σε μια μετακίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες.

Οι κυανόλευκοι θα ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους με την Cablenet, ενεργοποιώντας τις σχετικές πρόνοιες του συμβολαίου τους και θα «μετακομίσoυν» στη Cytavision.

Η νέα συμφωνία συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά ισχυρό οικονομικό πακέτο. Οι διοικούντες την Πάφος FC κατάφεραν να εξαργυρώσουν με τον καλύτερο τρόπο την εκτόξευση της εμπορικής αξίας του συλλόγου μετά τις επιτυχίες σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η διοίκηση κινήθηκε μεθοδικά για να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το παφιακό πρότζεκτ, ενισχύοντας σημαντικά τα ταμεία της ομάδας.