Κέρδισε το στοίχημα και φέρνει νέα δεδομένα στην Ομόνοια

Άλλαξε τα δεδομένα γύρω από το όνομά του και πλέον συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να παραμείνει στην Ομόνοια ο Ντιονκού.

Η εικόνα που διαμορφώνεται ενόψει της νέας σεζόν στην Ομόνοια δείχνει πως στα άκρα της άμυνας δύσκολα θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Οι Μπαλκόβετς, Κίτσος και Οντουμπάτζο διατηρούν συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος του βασικού κορμού της ομάδας. Βέβαια ο Ελλαδίτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό τον Ιανουάριο και οι ενδείξεις έκαναν λόγο για απουσία διάρκειας 9-12 μηνών. Στην... καλύτερη περίπτωση λοιπόν, ο Κίτσος θα μπορεί να βοηθήσει προς τα τέλη του 2026.

Την ίδια ώρα, η περίπτωση του Γιάννη Μασούρα μοιάζει ολοένα και πιο περίπλοκη. Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται και το ενδιαφέρον από τη Γερμανία να παραμένει ζεστό, όλα δείχνουν πως ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αποχαιρετώντας το «Ηλίας Πούλλος».

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένα όνομα που φαίνεται να κερδίζει έδαφος, είναι αυτό του Άλφα Ντιονκού. Ο νεαρός ακραίος αμυντικός βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς υπήρξε έντονη αμφισβήτηση γύρω από την παρουσία και την προσφορά του. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο πολλές φορές δίνει δεύτερες ευκαιρίες και ο Ντιουνκού φρόντισε να αξιοποιήσει αυτήν που πήρε από τον Χένινγκ Μπεργκ.

Από τη στιγμή που κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Μασούρα, ο Σενεγαλέζος ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρουσιάστηκε σοβαρός, σταθερός αμυντικά και ιδιαίτερα αξιόπιστος στα παιχνίδια όπου πήρε φανέλα βασικού, ακόμα και σαν αριστερό μπακ με αντίθετο πόδι. Οι εμφανίσεις του όχι μόνο βοήθησαν την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά παράλληλα λειτούργησαν και ως προσωπική δικαίωση για τον ίδιο.

Στην Ομόνοια αναγνωρίζουν ότι ο ποδοσφαιριστής «καθάρισε» το όνομά του μέσα από την αγωνιστική του παρουσία και πλέον δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόταση ανανέωσης συνεργασίας. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα κι έτσι η διοίκηση καλείται να... κινηθεί γρήγορα ώστε να αποσπάσει τη θετική του απάντηση. Αν βέβαια άναψε το πράσινο φως ο Μπεργκ!

Αντρέας Πολυκάρπου

