Είναι δίκαιο, αρχίζει να γίνεται πράξη

Ο Μάικλ Κάρικ με το σπαθί του κέρδισε την ευκαιρία που φαίνεται ότι του παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην καριέρα του και η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται έτοιμη να συζητήσει μαζί του για να τον προσλάβει ως νέο, μόνιμο κόουτς!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αντιλαμβάνονται πως μαζί του η ομάδα βελτιώνεται, οι παίκτες τον θέλουν, οι μέθοδοί του αποφέρουν καρπούς, είναι άνθρωπος που νιώθει τον σύλλογο σαν στο σπίτι του και αξίζει να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία.

Η δεύτερη παρουσία του στην άκρη του πάγκου ως υπηρεσιακός κόουτς είναι κι εκείνη που του δίνει τη δυνατότητα ν’ αναλάβει ως νέος, μόνιμος κόουτς.

Το SkySports αναφέρει ότι ο παλαίμαχος χαφ και το κλαμπ είναι έτοιμοι να καθίσουν μαζί στο τραπέζι για να τα βρουν και να συνεχιστεί με νέες συνθήκες η συνεργασία τους, σε μια εξέλιξη που ήταν ό,τι πιο δίκαιο μπορούσε να γίνει.

