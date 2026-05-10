Σα Πίντο: «Σήμερα πήραμε αυτό που αξίζαμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Άρη (2-0) με την οποία εξασφάλισε και μαθηματικά ευρωπαϊκό εισιτήριο.

«Ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή εμφάνιση και σημαντική νίκη. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στους προηγούμενους δύο αγώνες. Σήμερα πήραμε αυτό που αξίζαμε. Οι ποδοσφαιριστές έδειξαν τη σκληρή δουλειά που έκαναν στην προπόνηση. Αμυνθήκαμε σωστά και βγήκαμε σωστά στην επίθεση. Δίκαια πήραμε τη νίκη. Μια νίκη πολύτιμη για τη ψυχολογία μας και για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου».