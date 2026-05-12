Aνακούφιση και με βλέμμα στο τρόπαιο

Η νίκη μετά από εφτά αγωνιστικές επί του Άρη, έδιωξε τα όποια σύννεφα

Η αλήθεια είναι πως εκεί που ήταν διεκδικήτρια για το πρωτάθλημα, η Πάφος FC έκανε δύσκολη τη ζωή της και για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Η νίκη μετά από εφτά αγωνιστικές όμως, επί του Άρη, έδιωξε τα όποια σύννεφα και το συναίσθημα που κυριαρχεί στο παφίτικο στρατόπεδο είναι αυτό της ανακούφισης.

Σίγουρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία η 4η θέση για μία ομάδα που πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα και από λεπτομέρειες δεν προκρίθηκε την 24άδα που θα συνέχιζε στο Champions League. Από την άλλη όμως, για τρίτη σερί σεζόν θα έχει την ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη.

Μπορεί δε να κατακτήσει και τρόπαιο, με την προσοχή όλων να είναι στραμμένη στον τελικό με τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ανακοινωθούν και λεπτομέρειες για τα εισιτήρια.

