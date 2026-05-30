Απόλλων/Πάφος: Έρχονται καμπάνες...

Μετά τα θλιβερά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ στον τελικό κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο, θεωρείται δεδομένο ότι ο Αθλητικός Δικαστής θα έχει αρκετή δουλειά ενώπιόν του.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, το περιεχόμενό της έκθεσης του διαιτητή αναμένεται επιβαρυντικό για συγκεκριμένα άτομα των δύο ομάδων.

Οι απαράδεκτες συμπεριφορές και οι εντάσεις που αμαύρωσαν τον τελικό θα επιφέρουν τις ανάλογες τιμωρίες, βάσει των όσων έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.