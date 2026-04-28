Επίσημο: Τέλος ο Θελάδες από την Πάφο!

Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Άλμπερτ Θελάδες ανακοίνωσε η Πάφος.

Πρόκειται για εξέλιξη αναμενόμενη με βάση τα όσα έβγαιναν προς τα έξω από την παφιακή ομάδα το τελευταίο 24ωρο. Ο Ισπανός κόουτς πληρώνει την αδυναμία του να σταθεροποιήσει την απόδοση της Πάφου σε ψηλά επίπεδα καθώς και την ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ που εξακολουθεί να καθιστά αβέβαιο το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ομάδα.

Με το βλέμμα στον τελικό κυπέλλου η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό την καθοδήγηση του Θελάδες η Πάφος αγνοεί ακόμη το τρίποντο στα πλέι οφ.

Θυμίζουμε πως τις τελευταίες ώρες αναπτύχθηκε φημολογία για ενδιαφέρον της Πάφου για τον Ρικάρντο Σα Πίντο.

Η ανακοίνωση της Πάφου:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Προπονητή Albert Celades.

Ο σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Albert Celades για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συνολική του προσφορά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα πέτυχε μια ιστορική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Slavia Praha στο UEFA Champions League, ένα αποτέλεσμα που αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση της φιλοσοφίας του συλλόγου, δίνοντας την ευκαιρία σε ποδοσφαιριστή από τις Ακαδημίες της ΠΑΦΟΣ FC να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο UEFA Champions League απέναντι στη Chelsea FC.

Επιπλέον, οδήγησε την ομάδα στον Τελικό Κυπέλλου. Μαζί με τον προπονητή, αποχωρούν και 2 μέλη από το τεχνικό του επιτελείο, οι Raul Valbuena και Juanjo Del Ojo.

Η ΠΑΦΟΣ FC ευχαριστεί τον Raul και τον Juanjo για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συμβολή τους στον σύλλογο. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους.