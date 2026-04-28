Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Σταύρου Συμεού κατά του Αντρέα Κκώστη, ποδοσφαιριστή του ΕΡΜΗ Αραδίππου που αποβλήθηκε γιατί κτύπησε με το χέρι αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/17.04.2026 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Σταύρου Συμεού κατά του Μάριου Κουζαρή Ποδοσφαιριστή του ΕΡΜΗ Αραδίππου που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/17.04.2026 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Σταύρου Συμεού κατά του Έρικ Λεοντίου Ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας που αποβλήθηκε γιατί έσπρωξε βίαια από τον λαιμό αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/17.04.2026 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 6 λεπτά από ενέργειες οπαδών της ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδό της ομάδας (έριχνε νερά) στον αγωνιστικό χώρο και για φτύσιμο από τον ίδιο οπαδό που είχε στόχο τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 10.3 (γ) και 10.3 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/08.04.2026.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού–ΠΑΦΟΣ FC /08.04.20265.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) για επεισόδιο που προκλήθηκε μεταξύ ποδοσφαιριστών της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλους του αγώνα (μεταξύ των ποδοσφαιριστών δημιουργήθηκε ένταση και σύρραξη γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των επιτηρητών που οδήγησε τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ROBERGE VALENTIN SEBASTIEN ROGER ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα ((προς τον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας (είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας γεγονός που δημιούργησε ένταση και σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 4γ των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /14.04.2026 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας:

(α) για επεισόδιο που προκλήθηκε μεταξύ ποδοσφαιριστών της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλους του αγώνα (μεταξύ των ποδοσφαιριστών δημιουργήθηκε ένταση και σύρραξη γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των επιτηρητών που οδήγησε τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας (έσπασαν καθίσματα 119 στο σύνολο) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του CONZALEZ HECTOR AUGUSTO Bοηθού Προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούσας ομάδας (είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον ποδοσφαιριστή της φιλοξενούσας ομάδας γεγονός που δημιούργησε ένταση και σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 4γ των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /14.04.2026 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, πυροτεχνήματα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, πυροτεχνήματα) πριν την έναρξη κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από οπαδό της ομάδας (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /18.04.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας μετά το τέλος αγώνα (άναψε φωτιά και έκαψε φανέλα της φιλοξενούσας ομάδας στην κερκίδα, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /18.04.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C:

(α) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του Β’ ημιχρόνου κατά 3 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys), κατά παράβαση των άρθρων 45 – 53 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α Κατηγορίας 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΕΚ Λάρνακας/18.04.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΕΚ Λάρνακας/18.04.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/18.04.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/19.04.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για επεισόδιο που προκλήθηκε μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων της ομάδας στο 41 λεπτό του αγώνα με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας στον αγωνιστικό χώρο (μεταξύ τον ποδοσφαιριστών και των παραγόντων δημιουργήθηκε ένταση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη. Η παρέμβαση των φρουρών ασφαλείας ήταν καθοριστική και το επεισόδιο εκτονώθηκε άμεσα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/19.04.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκλήθηκε μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων της ομάδας στο 41 λεπτό του αγώνα με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούσας ομάδας στον αγωνιστικό χώρο (μεταξύ τον ποδοσφαιριστών και των παραγόντων δημιουργήθηκε ένταση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη. Η παρέμβαση των φρουρών ασφαλείας ήταν καθοριστική και το επεισόδιο εκτονώθηκε άμεσα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/19.04.2026 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου FREEDOM24 KRASAVA ENY για πώληση από καντίνα του γηπέδου και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (μπύρες) από οπαδούς της ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/19.04.2026 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για ανάρτηση πανό ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/14.04.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /19.04.2026 (13η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί δεν είχε διαθέσιμο το γήπεδο για διεξαγωγή του αγώνα που είναι η καθορισμένη και δηλωμένη έδρα της ομάδας κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 21-25 του Κεφαλαίου VI της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/19.04.2026 (13η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) για πώληση από καντίνα του γηπέδου και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, πυροτεχνήματα, κροτίδες, καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, πυροτεχνήματα, κροτίδες, καπνογόνα) στην κερκίδα και στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1,2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για παραγωγή και μετάδοση σήματος μέσο βίντεο του πιο πάνω αγώνα χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου 3 του Κεφ. ΧVII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς /19.04.2026 (13η Αγωνιστική).

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά - ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας –/15.04.2026 (27η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Ψευδά. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΚΟΡΝΟΣ F C/15.04.2026 (27η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ηρακλή. Πρόστιμο στον Κόρνο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΟΡΝΟΣ F C 2013 – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/19.04.2026 (28η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου. Πρόστιμο στον Κόρνο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – FREEDOM24 KRASAVA ENY/19.04.2026 (28η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Freedom Krasava ΕΝΥ. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ /19.04.2026 (28η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στον Αχυρώνα Ονήσιλο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/19.04.2026 (28η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ηρακλή. Πρόστιμο στην Ξυλοφάγου.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17 Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/15.04.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – Π. Ο. Ορμήδειας/19.04.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σπάρτακου.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 30 λεπτά, (καθυστερημένη άφιξη ιατρού) κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς/15.04.2026 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου/19.04.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Δόξας.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου /19.04.2026 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Απόλλωνα. Πρόστιμο στη ΜΕΑΠ.

*Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου FREDDOM24 KRASAVA ENY ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U17 Β’ Φάση Α’ ΄Ομιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς – FREEDOM24 KRASAVA ENY/19.04.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά τους 4 ποδοσφαιριστές.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U17 Β’ Φάση Α’ ΄Ομιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς – FREEDOM24 KRASAVA ENY /19.04.2026 (4η Αγωνιστική)

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U17 Β’ Φάση Α’ ΄Ομιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς – FREEDOM24 KRASAVA ENY /19.04.2026 (4η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 6-2 υπέρ του ΠΑΟΚ.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν με ενέργειες τους οπαδοί της ομάδας στο 28ο λεπτό για 1 λεπτό και στο 38ο λεπτό για 2 λεπτά (στα πιο πάνω λεπτά οι οπαδοί έριχναν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο με υγρό περιεχόμενο με αποτέλεσμα την διακοπή του αγώνα για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Ημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/20.04.2026.