ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ρηξικέλευθη αλλαγή που ετοιμάζει η FIFA για τις κίτρινες κάρτες στο Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θέλει να προχωρήσει σε μία σημαντική αλλαγή αναφορικά με τις κίτρινες κάρτες, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αναμένεται να υπάρξει μία σημαντική αλλαγή, όσον αφορά τις κίτρινες κάρτες που θα λαμβάνουν οι παικτες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «The Athletic», λόγω της επέκτασης του Μουντιάλ του 2026 σε 48 ομάδες, αλλά και του αυξημένου αριθμού αγώνων, η FIFA σχεδιάζει να εισάγει ένα επιπλέον στάδιο «αμνηστίας». Ουσιαστικά, οι κίτρινες κάρτες των ποδοσφαιριστών θα ακυρώνονται τόσο μετά τη λήξη της φάσης των ομίλων, όσο και στα προημιτελικά.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, μια ομάδα πρέπει να παίξει πέντε αγώνες για να φτάσει στα προημιτελικά και οποιεσδήποτε δύο κίτρινες κάρτες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων οδηγούν σε αποκλεισμό για το επόμενο παιχνίδι.

Με την εισαγωγή όμως ενός νέου γύρου στο τουρνουά, της φάσης των «32», η Παγκόσμια Ομοσπονδία θεωρεί τον κίνδυνο αποκλεισμού πολύ υψηλό και φοβάται ότι πολλοί βασικοί παίκτες θα μπορούσαν να χάσουν τους ημιτελικούς εάν δεν εφαρμοστούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

Πιστεύεται τελός, πως τα δύο στάδια ακύρωσης των καρτών είναι πιο δίκαια και λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε αποκλεισμούς για βασικούς αγώνες απ΄ότι θα ήταν η αύξηση του ορίου αποκλεισμού σε τρεις κάρτες.

Με τους νέους κανόνες τώρα, ένας παίκτης, για να τιμωρηθεί, θα πρέπει να λάβει κίτρινες κάρτες σε δύο από τα τρια παιχνίδια της φάσης των ομίλων ή σε δύο αναμετρήσεις της φάσης των «32», των «16» ή των προημιτελικών.

Η πρόταση αυτή δεν έχει τεθεί ακόμη υπό συζήτηση, όμως αναμένεται να συζητηθεί στην συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα 28 Απριλίου.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

