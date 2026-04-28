Επική ατάκα Κομπανί: «Δύσκολο να μιμηθώ τον Μουρίνιο, είμαι 1.92»

Τρομερή ατάκα έδωσε ο Κομπανί στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Παρί, όταν ρωτήθηκε αν θα κρυφτεί στα αποδυτήρια όπως είχε κάνει ο Μουρίνιο.

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ραντεβού με την Παρί Σεν Ζερμέν (28/04, 22:00, Live από το Gazzetta) για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League, με την ομάδα του Κομπανί να μετρά εκτός από τη δική του απουσία άλλων παικτών. Όμως παρόλα αυτά στη συνέντευξη Τύπου viral έγινε η ατάκα που είπε για τον Μουρίνιο.

Να θυμίσουμε πως ο Βίνσεντ Κομπανί θα δει το ματς από τις εξέδρες του «Παρκ ντε Πρενς» καθώς είδε την την κίτρινη κάρτα στο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τη θέση του στον πάγκο θα έχει ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς. Ενώ όσον αναφορά τις απουσίες στις τάξεις των Βαυαρών εκτός είναι ο Σερτζ Γκνάμπρι, ο Λέναρντ Καρλ, ο Τομ Μπίσοφ και ο Ράφαελ Γκερέρο.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς ο 40χρονος Βέλγος τεχνικός ανέφερε: «Ο Άαρον θα με αντικαταστήσει. Έχει εμπειρία στη διαχείριση αγώνων στην Αγγλία με την Άστον Βίλα. Η επιλογή ήταν εύκολη. Είναι δυναμικός τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Έχω 100% εμπιστοσύνη σε αυτόν και σε όλο το προπονητικό επιτελείο».

Όσον αφορά την ατάκα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όταν ο Κομπανί ρωτήθηκε αν σκέφτεται να εφαρμόσει μια πατέντα που κάποτε έκανε ο Μουρινίο... δηλαδή αν σκοπεύει να μπει κρυφά στα αποδυτήρια μέσα σε ένα καλάθι με ρούχα, όπως είχε κάνει κάποτε ο special one απάντησε: «Είμαι 1,92, δύσκολα θα χωρούσα σε οποιοδήποτε καλάθι για άπλυτα».

