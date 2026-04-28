Aπό Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο… με τη δεύτερη!

Όχι μόνο αμφισβητείται το θέμα παραμονής του Αλμπέρτ Θελάδες στον πάγκο της Πάφος FC, αλλά ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν και οι φήμες για τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διοικούντες την παφιακή ομάδα περιμένουν για τελικές συζητήσεις τον Ρικάρντο Σα Πίντο με τον βοηθό του Νούνο Μοράις.

Αμφότεροι γνωστοί από τη θητεία τους στον ΑΠΟΕΛ, είναι χωρίς ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο οπότε και αποχώρησαν από την Εστεγκλάλ.

Σημειώνεται ότι η περίπτωση των δύο Πορτογάλων είχε συνδεθεί και με την ΑΕΚ, μετά την αποχώρηση του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ενώ το όνομά του Ρικάρντο Σα Πίντο είχε ακουστεί και προ μηνών για την Πάφο FC.

Κατά πόσον αυτή τη φορά θα υπάρξει κατάληξη, θα φανεί λίαν συντόμως...