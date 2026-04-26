ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς παίρνει τον τίτλο η Ομόνοια από την επόμενη αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς παίρνει τον τίτλο η Ομόνοια από την επόμενη αγωνιστική

Κερδίζει και δεν την νοιάζει... αλλιώς περιμένει τον ΑΠΟΕΛ να στερήσει βαθμούς από την ομάδα που είναι πιο κοντά της, την ΑΕΚ

Η Ομόνοια έκανε το καθήκον της, κερδίζοντας τον Απόλλωνα με 3-2 στο στάδιο «Αλφαμέγα», όμως από τη στιγμή που η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο το δικό της παιχνίδι, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο.

Οι πράσινοι όμως αδιαμφισβήτητα είναι το μεγάλο φαβορί για να σηκώσουν την κούπα και μόνο εάν βγάλουν μόνοι τα μάτια δεν θα γίνει αυτό.

Η ομάδα της Λευκωσίας πλέον πάει στο επόμενο… match point, προκειμένου να κλειδώσει πρόωρα τον τίτλο.

Στην επόμενη αγωνιστική, η ίδια αγωνίζεται το Σάββατο (02/05) κόντρα στον Άρη κι εφόσον κερδίσει, θα στήσει πανηγύρι τίτλου, καθώς πλέον θα ανοίξει την ψαλίδα σε μη ανατρέψιμη διαφορά.

Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ δεν πάρει νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» και πάλι μπορεί να εξασφαλίσει το τρόπαιο την επόμενη ημέρα, οπότε θα θέλει να βάλει το… χεράκι του ο συμπολίτης ΑΠΟΕΛ, ώστε να στερήσει τη νίκη η ΑΕΚ.

Εάν λοιπόν η Ομόνοια δεν κερδίσει ή φέρει ισοπαλία με τον Άρη, τότε και πάλι θα σηκώσουν την κούπα, εφόσον η ΑΕΚ δεν πάρει νικηφόρο αποτέλεσμα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 ΑΕΚ - Άρης 2-0 (35΄ Μιλίτσεβιτς, 75΄ Γκαρσία)

 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC 3-3  (5', 28' Ντράζιτς, 74' Oλαγίνκα / 17' Iωάννου, 90+4', 90+6' Λουκάσεν)

Απόλλων - Ομόνοια 

 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ 6η αγων.): Ομόνοια-Άρης (02/05, 19:00), ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ (03/05, 17:00), Απόλλων-Πάφος FC (03/05, 19:00).

 

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

