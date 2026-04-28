Θύμισε τον παλιό καλό εαυτό του αλλά έχασε «δική του» πρόκριση κι αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς

Τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Madrid Open υπέστη το απόγευμα της Τρίτης (28/04) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος μετά από μια εντυπωσιακή μάχη διάρκειας 3 ωρών, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 6-7) από τον Κάσπερ Ρουντ.

Θυμίζοντας τον... παλιό καλό του εαυτό, ο 27χρονος Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε μια καλή και σοβαρή εμφάνιση, ήλεγξε σε πολλά σημεία τον αγώνα, ωστόσο, στο φινάλε δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε για να «κλειδώσει» το παιχνίδι, χάνοντας στο τάι μπρέικ, παρ' ότι είχε προηγηθεί με 3-1. Νωρίτερα στο τρίτο σετ και στο υπέρ του 5-4, δεν μπόρεσε να τελειώσει τα δύο ματς πόιντ που είχε.

Μετά από καιρό, ο Στέφανος κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια παίκτη που βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας υποσχέσεις για την αγωνιστική του «αναγέννηση» ενόψει του υπόλοιπου της σεζόν!

Παρά το γεγονός πως ο Στέφανος δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά ποτέ στα σέρβις games του Νορβηγού, παίρνοντας μόλις τρεις πόντους σε σύνολο έξι γκέιμς του αντιπάλου του (!), εντούτοις, κατάφερε με ψυχραιμία, ωριμότητα και προπαντός με «σύμμαχο» το σταθερό και δυνατό του σερβίς, να μην χάσει κανένα δικό του γκέιμ και να στείλει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί, κατάφερε να «σπάσει» δύο φορές το σερβίς του 27χρονου Νο.15 του κόσμου και να κάνει το 1-0 με σκορ 7-4!

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο σετ, εκεί όπου κανείς εκ των δύο μονομάχων δεν μπόρεσε να σπάσει στο σερβίς του αντιπάλου, πηγαίνοντας χέρι-χέρι μέχρι το 6-6! Μόλις μία φορά βρέθηκαν αμφότεροι κοντά στο break, ωστόσο, και οι δύο... έσβησαν τον πόντο και διατήρησαν το σερβίς τους. Με το παιχνίδι στην κόψη του ξυραφιού, εκείνος που ξεχώρισε στο τάι μπρέικ ήταν ο Ρουντ, με τον Νορβηγό να κυριαρχεί στο κορτ και με σκορ 7-2 να στέλνει το παιχνίδι σε τρίτο σετ.

Εκεί, Στέφανος και Κάσπερ κράτησαν τα σερβίς τους για το αρχικό 2-2, με τον Έλληνα τενίστα να σβήνει δύο break point στο τέταρτο γκέιμ. Στη συνέχεια, ήταν η δική του σειρά να απειλήσει τον αντίπαλό του, εκμεταλλευόμενος τη συνθήκη και κάνοντας το πρώτο μπρέικ του αγώνα με από 2 ώρες και 12 λεπτά αγώνα! Μάλιστα, στο επόμενο γκέιμ, χρειάστηκε να επιστρέψει από το 0-40 και να σβήσει συνολικά έξι break του Ρουντ (!), δείχνοντας τρομερή ψυχραιμία για το 4-2! Έκτοτε, ο κάθε ένας τενίστας πήραν τα σέρβις γκέιμ τους για το 5-4, με τον Τσιτσιπά να σερβίρει για τη νίκη. Ωστόσο, μετά από μια μεγάλη μάχη στο δέκατο γκέιμ, ο Ρουντ έκανε το μπρέικ και ισοφάρισε σε 5-5, με τον Στέφανο να σπαταλά μια μοναδική ευκαιρία για να «κλειδώσει» το ματς.

Μάλιστα, ο Ρουντ διατήρησε το σερβίς του και μάλιστα με love game έκανε το 6-5 και πέρασε την πίεση στην πλευρά του Τσιτσιπά, ο οποίος ωστόσο όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά κατάφερε να βγάλει χαρακτήρα και αντίδραση και να ισοφαρίσει σε 6-6, στέλνοντας και το τρίτο σετ στο τάι μπρέικ. Ο Έλληνας τενίστας μπήκε δυναμικά και προηγήθηκε με 3-1, ωστόσο, δύο αβίαστα λάθη και άλλα δύο εντυπωσιακά χτυπήματα του αντιπάλου του, επέτρεψαν στον Ρουντ να τρέξει ένα σερί 6-0 και να κατακτήσει το σετ και τη νίκη με σκορ 7-3.

sport-fm.gr