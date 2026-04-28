Ο ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει για τη μετατροπή οφειλών σε μετοχικό κεφάλαιο

Διευκρινίσεις των γαλαζοκιτρίνων μετά την είδηση σε σχέση με τα οφειλόμενα προς τον Πρόδρομο Πετρίδη.

Σε συνέχεια της είδησης πως ο Πρόδρομος Πετρίδης ζήτησε μετοχοποίηση τον οφειλών του ΑΠΟΕΛ προς το πρόσωπό του, οι γαλαζοκίτρινοι εξέδωσαν ανακοίνωση προχωρώντας σε διευκρινίσεις, προκειμένου να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.

Θυμίζουμε πως στο θέμα αναφέρθηκε νωρίτερα με δηλώσεις του και ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Νεκτάριος Πετεβίνος.

Στην ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ τονίζει ότι πρόκειται για ειλημμένη εταιρική απόφαση που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή και έχει αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις, ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι ευχαριστούν όλους τους παράγοντες που προχώρησαν στην αποδοχή της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Σε σχέση με δημοσιεύματα που έχουν αναρτηθεί σήμερα, η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής έτσι ώστε να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.

Γνωστοποιεί ότι η μετατροπή οφειλών σε μετοχικό κεφάλαιο προς τρίτους επενδυτές συνιστά ειλημμένη εταιρική απόφαση, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η εν λόγω συναλλαγή έχει ήδη αποτυπωθεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και περιλαμβάνεται στους ετήσιους ισολογισμούς. Οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου οικονομικών κριτηρίων Μαρτίου, ο οποίος έχει υποβληθεί από την εταιρεία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία μετατροπής οφειλών σε μετοχές εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας και τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι οικονομικές καταστάσεις 2025 αποτυπώνουν τη μετοχική δομή της εταιρείας, μέχρι και την τελευταία ημέρα Δεκεμβρίου της υπό αναφορά χρονιάς.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε ήδη εκφράσει τις ευχαριστίες μας προς όλους τους παράγοντες που είχαν προχωρήσει σε αποδοχή της απόφασης του περασμένου Δεκεμβρίου. Ήταν μια ενέργεια ιδιαίτερα βοηθητική στη συμπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων Μαρτίου και στη γενικότερη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της εταιρείας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

