Σάββατο 2 Μαΐου. Το οικοδόμημα της Ομόνοιας ετοιμάζεται για την επισφράγιση των κόπων της σεζόν. Μέσα στο δικό της «σπίτι». Εκεί που είναι ατρόμητη, με εννιά νίκες και τρεις ισοπαλίες. Σε ένα ολοπράσινο ΓΣΠ απέναντι στον Άρη (19:00), με τη 10η νίκη θα σφραγιστεί το 22ο πρωτάθλημα. Ένα πράσινο κοινό που δεν... αντέχει να περιμένει. Ένας τίτλος που από κάποια στιγμή και μετά πήρε πράσινο χρώμα αφού ο Χένινγκ Μπεργκ και οι παίκτες του ήταν αποφασισμένοι. Και το φανέρωσαν με την είσοδο της ομάδας στα πλέι οφ.

Μπορεί το 2-2 με τον Άρη στην πρεμιέρα να έφερε κάποια αμφιβολία, όμως οι τέσσερις σερί νίκες, επί Πάφου, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και την Κυριακή επί του Απόλλωνα, είχαν ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι δεν είχε διάθεση για… αστεία. Και σε αυτό το πάρτι θέλουν να βρεθούν όλοι μιας και γίνονται προσπάθειες όπως εξασφαλιστεί και η νότια κερκίδα. Για την ώρα, η προπώληση των εισιτηρίων για τις άλλες κερκίδες βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι δεδομένο πως θα εξαντληθούν. Ο Άρης πάντως δείχνει προθυμία να ικανοποιήσει τις όποιες αποφάσεις της Ομόνοιας αλλά ρόλο θα παίξει και η απόφαση της Αστυνομίας.

Η Ομόνοια λοιπόν, με τη νίκη της επί του Απόλλωνα στη Λεμεσό, κέρδισε τη δυνατότητα να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό της. Πολύ πιο εύκολα απ΄ όσο υπολόγιζε όταν ξεκινούσε αυτός ο μαραθώνιος. Όμως, από ένα σημείο και μετά, έσφυζε από ποιότητα. Αυτό αποτυπωνόταν στο γήπεδο και η διαφορά των 13 βαθμών από τη 2η θέση τα λέει όλα.

Το βράδυ της Κυριακής νίκησε και την τελευταία ομάδα που δεν της το είχε επιτρέψει στα προηγούμενα δύο. Είχε μία ήττα και μία ισοπαλία με τους κυανόλευκους. Το 2-3 επί του Απόλλωνα ήρθε με ανατροπή, ακόμη ένα δείγμα της δίψας που υπήρχε να σηκώσει την κούπα. Μελανό σημείο η κόκκινη που δέχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Σενού Κουλιμπαλί αποβλήθηκε με δύο κίτρινες στην ίδια φάση και μαζί με τον Εβάντρο, που συμπλήρωσε κάρτες, θα λείψουν σε ένα από τα δύο επερχόμενα ματς.