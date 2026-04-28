«Ο Ντεπάι προτάθηκε σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ»

Σενάρια από Τουρκία θέλουν τον Μέμφις Ντεπάι να έχει στρέψει το βλέμμα του στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να προτάθηκε σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ο Μέμφις Ντεπάι φαίνεται πως δεν θα στεριώσει ούτε στη Βραζιλία και την Κορίνθιανς, καθώς φαίνεται να αναζητά τρόπο διαφυγής από τον σύλλογο το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, προτεραιότητα του Ολλανδού είναι η επιστροφή στην Ευρώπη και φέρεται να έχει στρέψει το βλέμμα του στη Stoiximan Super League.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ντεπάι έχει προταθεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ώστε να μετακομίσει σύντομα στην Ελλάδα και να προσθέσει ακόμα μια ποδοσφαιρική στέγη στο βιογραφικό του.

Από το 2024 ο 32χρονος Ντεπάι αγωνίζεται στη Βραζιλία για λογαριασμό της Κορίνθιανς, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει φανέλες.... βαριές στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Αϊντχόφεν, προτού πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ έπειτα ακολούθησε μια τετραετής θητεία στη Λυών.

Από το 2021 έως το 2024 βρέθηκε στην Ισπανία για λογαριασμό των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ ύστερα πήρε την απόφαση να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μακριά από την Ευρώπη.

Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κλείδωσε πρόκριση ο Απόλλωνας, με πρωταγωνιστή τον Κουν

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά, με ανίκητο Κουν στον τελικό ο Απόλλωνας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη