«Ο Ντεπάι προτάθηκε σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ»

Ο Μέμφις Ντεπάι φαίνεται πως δεν θα στεριώσει ούτε στη Βραζιλία και την Κορίνθιανς, καθώς φαίνεται να αναζητά τρόπο διαφυγής από τον σύλλογο το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, προτεραιότητα του Ολλανδού είναι η επιστροφή στην Ευρώπη και φέρεται να έχει στρέψει το βλέμμα του στη Stoiximan Super League.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ντεπάι έχει προταθεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ώστε να μετακομίσει σύντομα στην Ελλάδα και να προσθέσει ακόμα μια ποδοσφαιρική στέγη στο βιογραφικό του.

Από το 2024 ο 32χρονος Ντεπάι αγωνίζεται στη Βραζιλία για λογαριασμό της Κορίνθιανς, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει φανέλες.... βαριές στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Αϊντχόφεν, προτού πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ έπειτα ακολούθησε μια τετραετής θητεία στη Λυών.

Από το 2021 έως το 2024 βρέθηκε στην Ισπανία για λογαριασμό των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ ύστερα πήρε την απόφαση να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μακριά από την Ευρώπη.

