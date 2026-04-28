Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Κουκουρέγια

Ο Μαρκ Κουκουρέγια φαίνεται να έχει εκ νέου μπει στο μεταγραφικό «κάδρο» της Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο να μην αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ της Τσέλσι παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πως μια πρόταση από τους «μπλαουγκράνα» θα ήταν δύσκολο να απορριφθεί, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής, αν προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Παρά τα όσα ειπώθηκαν, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη επαφή του παίκτη με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ωστόσο το όνομα του Ισπανού διεθνούς βρίσκεται στη λίστα των περιπτώσεων που εξετάζονται.

Η κατάσταση στην Τσέλσι δεν θεωρείται ιδανική για τον ίδιο, ειδικά μετά τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία και με την προοπτική η ομάδα να μείνει εκτός Champions League, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις του.

Το οικονομικό αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς οι Λονδρέζοι είχαν δαπανήσει πάνω από 60 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν, ενώ η ενδεχόμενη μεταγραφή του θα εξαρτηθεί και από πιθανές αποχωρήσεις στο ρόστερ των Καταλανών.

