Έρχεται «λάμψη αστέρων» στις 29 Μαΐου στη Λεμεσό

Ένας μήνας και μία ημέρα απομένουν για τη διεξαγωγή τού φετινού ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting. Στις 29 Μαΐου 2026, οι κορυφαίοι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες, αλλά και σπουδαίοι ξένοι από 34 χώρες, θα λαμπρύνουν και πάλι το «Τσίρειο» Στάδιο Λεμεσού και το «χάλκινο» διεθνές μίτινγκ μας. Οι Κύπριοι φίλοι τού κλασικού αθλητισμού θα έχουν και φέτος τη χαρά να δουν από κοντά, να απολαύσουν τον αγώνα τους, να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα (αν καταστεί δυνατόν) από τους δύο κορυφαίους Ελλαδίτες αθλητές, τους Ολυμπιονίκες Μιλτιάδη Τεντόγλου (μήκος) και Εμμανουήλ Καραλή (επί κοντώ).

Με την ευκαιρία τής διεξαγωγής τού ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting 2026, η ΚΟΕΑΣ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, το μεσημέρι τής Τρίτης 28 Απριλίου 2026, στο Ολυμπιακό Μέγαρο Λευκωσίας. Ισχυρό στήριγμα τής Ομοσπονδίας είναι οι χορηγοί της, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τού μέχρι πρότινος γενικού διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλλίδη, ενός από τους εμπνευστές και δημιουργούς τού διεθνούς μας μίτινγκ, το οποίο μπήκε για πρώτη φορά στον παγκόσμιο χάρτη το 2022.

Ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης, αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες τής φετινής διοργάνωσης, λέγοντας αρχικά: «Η διεξαγωγή του Πρώτου Διεθνούς Μίτινγκ Στίβου πριν από τέσσερα χρόνια, αποτέλεσε ορόσημο για την ΚΟΕΑΣ και τον κυπριακό αθλητισμό, ενώ η επιτυχία και των τεσσάρων διοργανώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής, σήμανε την καθιέρωση και αναγνώριση του ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting ως την κορυφαία ετήσια αθλητική διοργάνωση του τόπου μας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου κατέταξε τον αγώνα στα χάλκινα μίτινγκ της ηπειρωτικής περιοδείας και η Κύπρος περήφανα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επίλεκτες ευρωπαϊκές χώρες που διοργανώνουν μίτινγκ αυτού του επιπέδου. Η διοργάνωση του δικού μας ΕΚΟ Διεθνούς Μίτινγκ Στίβου αποτελεί ευκαιρία για τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριές μας να συμμετάσχουν σε αγώνες διεθνούς επιπέδου και να συγκεντρώσουν σημαντικούς βαθμούς, βελτιώνοντας τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη».

Ο κ. Μάρκαρης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους χορηγούς μας, των οποίων η προσφορά στην υλοποίηση τού μίτινγκ είναι τεράστια: «Εκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, επιθυμώ να απευθύνω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για την πολύτιμη θεσμική του στήριξη, ενόψει αυτής της κορυφαίας για τη χώρα μας αθλητικής διοργάνωσης, καθώς επίσης και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Είμαστε βεβαίως πανευτυχείς που έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτήν τη διαδρομή τους χορηγούς του μίτινγκ ΕΚΟ, Allwyn, Medochemie, Ocean Basket, Public Cy, ENA Foundation και Wade Adams και υποστηρικτές τοn Δήμο Λεμεσού και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Ευχαριστίες και στις αρχές τού Τσιρείου και τον ΓΣΟ για τη φιλοξενία. Καλώ το φίλαθλο κοινό να προσέλθει στο Τσίρειο Στάδιο, την Παρασκευή 29 Μαΐου, για να παρακολουθήσει το ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting, να στηρίξει τους Κύπριους πρωταθλητές που θα συμμετάσχουν και να απολαύσει τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλλή και όλους τους αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού που θα αγωνιστούν».

Θεσμικός χορηγός τής ΚΟΕΑΣ, από ιδρύσεώς της, είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα κάθε εκδήλωση τής Ομοσπονδίας. Η αντιπρόεδρος τού ΚΟΑ κα Κάλλη Χατζηιωσήφ, εξήρε την προσφορά τού αείμνηστου Αντώνη Γεωργαλλίδη και τόνισε πως τα έργα του θα συνοδεύουν αιώνια τον κυπριακό στίβο... Μιλώντας για το διεθνές μίτινγκ η κα Χατζηιωσήφ ανέφερε: «Η Ομοσπονδία Στίβου μπορεί να περηφανεύεται για τη διοργάνωση τού 5ου στη σειρά διεθνούς μίτινγκ στίβου, αφού τα τέσσερα προηγούμενα, εξελικτικά, στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, και οργανωτικά αλλά και σε ποιότητα. Κάθε χρόνο και καλύτεροι. Εξάλλου, η εξέλιξη τού κυπριακού στίβου είναι και συνεχής, αλλά και πολυεπίπεδη. Στο ευρύτερο οικοδόμημα τού κυπριακού αθλητισμού, ο κλασικός αθλητισμός αποτελεί το ασφαλέστερο θεμέλιο, το σταθερό στερέωμα τής πυραμίδας, αλλά και την απόλυτη αριστεία τής κορυφής. Το μοντέλο οργάνωσης τής Ομοσπονδίας Στίβου πέτυχε, και αυτό εκτιμήθηκε και σαφώς αναγνωρίζεται σήμερα, και από την Ευρωπαϊκή και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία Στίβου, για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, είναι προτεραιότητα σε όλα τα εθνικά μας προγράμματα και βρίσκεται στα ψηλότερα σκαλοπάτια αξιολόγησης. Εξελίσσεται καθημερινά και το μοντέλο που εφαρμόζει, έχει φέρει την Κύπρο μας να ανταγωνίζεται στα ίσα μεγάλες πληθυσμιακά και σε έκταση χώρες».

Ονομαστικός χορηγός του χάλκινου διεθνούς μας μίτινγκ είναι από το 2024, η ΕΚΟ, παρέχοντας τα απαραίτητα... καύσιμα, για τη σωστή και σε υψηλή ένταση λειτουργία τής διοργάνωσης. Εκπροσωπώντας τη Μεγάλη Χορηγό μας, η επικεφαλής μάρκετινγκ τής ΕΚΟ κα Μαρίνα Τζιακούρη, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: «Ως ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσης, αισθανόμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προώθηση του κυπριακού κλασικού αθλητισμού, στηρίζοντας τις προσπάθειες αθλητών και αθλητριών που με πείσμα και αφοσίωση αγωνίζονται, για να διακριθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η συμβολή της ΕΚΟ σε αυτήν την προσπάθεια ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, όταν για πρώτη φορά η Κύπρος φιλοξένησε το διεθνές μίτινγκ. Από την αρχή πιστέψαμε σε αυτήν τη διοργάνωση και σταθήκαμε αρωγοί, αναγνωρίζοντας το όραμα και την προσπάθεια των συντελεστών της. Δεν θα ξεχάσω την επιμονή και το πάθος της αγαπητής Άντρης (σ.σ. Σιάλου) και όχι άδικα τελικά, καθώς το EKO Cyprus International Athletics Meeting έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στον διεθνή αθλητικό χάρτη. Η υποστήριξή μας σε αυτήν την προσπάθεια αποτυπώνει τη διαχρονική μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το ταλέντο, τη συνέπεια και το πάθος για πρόοδο».

Οι χορηγοί και υποστηρικτές τού ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting, απηύθυναν τον δικό τους χαιρετισμό και δήλωσαν τη σημαντικότητα αυτής της διοργάνωσης, η οποία προβάλλει διεθνώς την Κύπρο μας και ταυτόχρονα προσελκύει πολύ σημαντικούς ξένους αθλητές και αθλήτριες. Τόνισαν, επίσης, τις πολύ σημαντικές αθλητικές αξίες που προάγει και προβάλλει ο κυπριακός στίβος, ευχόμενοι κάθε επιτυχία στην ΚΟΕΑΣ, καλώντας τον κόσμο να μαζευτεί στις 29 Μαΐου στο Τσίρειο για να δει από κοντά τούς Κύπριους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, αλλά και τους σπουδαίους Ελλαδίτες Τεντόγλου και Καραλλή και τους σημαντικότατους ξένους αθλητές. Σας ευχαριστούμε από πλευράς μας για την τεράστια και ανεκτίμητη προσφορά σας.

Χαιρετισμούς, λοιπόν, στη συνέντευξη Τύπου τής ΚΟΕΑΣ, απηύθυναν:

MEDOCHEMIE: κ. Νίκος Χρηστίδης, Διευθυντής Πωλήσεων (χορηγός δρομικών αγωνισμάτων)

«Η Medochemie, μια πρωτοπόρος κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία, με διεθνή εμβέλεια, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο και στο πλαίσιο τού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει τον αθλητισμό, τον βασιλιά των αθλημάτων, τον κυπριακό στίβο, ως μία διαχρονική αξία και μια δραστηριότητα που προσφέρει την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους μας να εξασκούνται, να γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, να συναγωνίζονται με άλλους και να διαμορφώνουν χαρακτήρα. Στηρίζουμε έμπρακτα το Cyprus International Athletics Meeting, έναν διεθνή αθλητικό θεσμό, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στους πρωταθλητές μας και τους μεγαλύτερους αθλητές της Ευρώπης, να συναγωνιστούν στο υψηλότατο επίπεδο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο, την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να ζήσουν από κοντά μεγάλες συγκινήσεις».

PUBLIC CY: κ. Γαβριήλ Σάββα, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (χορηγός αγώνων μετ’ εμποδίων)

«Στα Public επιλέγουμε συνειδητά να στηρίζουμε δράσεις που έχουν πραγματικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Πρωτοβουλίες που εμπνέουν, ενώνουν και δημιουργούν θετικά πρότυπα. Η παρουσία μας εδώ εντάσσεται σε αυτήν τη φιλοσοφία και στην προσπάθειά μας να είμαστε ενεργά παρόντες σε ό,τι προάγει την πρόοδο και την εξέλιξη».

OCEAN BASKET: κ. Μιχάλης Σκορδής, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (χορηγός επί κοντώ)

«Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει τούς ανθρώπους και να προάγει αξίες, όπως ο σεβασμός, η προσπάθεια και η αριστεία. Τέτοιες διοργανώσεις δεν αναδεικνύουν μόνο το αθλητικό ταλέντο, αλλά προβάλλουν τη χώρα μας διεθνώς, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας την οικονομία τού τόπου μας».

WADE ADAMS: κ. Μάριος Φιλίππου, Υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας (χορηγός 100μ.)

«Η στήριξη κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στη Wade Adams, πιστεύουμε ακράδαντα στις αξίες που πρεσβεύει ο κλασικός αθλητισμός: την επιμονή, την πειθαρχία, το ευ αγωνίζεσθαι και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και αριστεία, αξίες που διέπουν και τη δική μας καθημερινή παρουσία στον κατασκευαστικό τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στις χώρες που έχουμε παρουσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε στο πλευρό της ΚΟΕΑΣ, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια προβολής της Κύπρου στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη».

ENA FOUNDATION: κ. Κωνσταντίνος Καϊλής, Επικεφαλής Φιλανθρωπικών Επιχειρήσεων (χορηγός για τους παιδικούς δρόμους 75 μέτρων)

«Στο ENA Foundation πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού. Πιστεύουμε στους αθλητές μας, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους, αλλά για το παράδειγμα που δίνουν. Μέσα από το πρόγραμμα Beyond the Medal, στηρίζουμε έμπρακτα αυτήν τη φιλοσοφία. Ενισχύουμε τη διπλή καριέρα και στεκόμαστε δίπλα στους Κύπριους αθλητές, τόσο μέσα όσο και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Το Cyprus International Athletics Meeting είναι ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χώρας μας. Μας δίνει την ευκαιρία να δούμε αθλητές υψηλού επιπέδου από την Κύπρο και το εξωτερικό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε δίπλα στους διοργανωτές και ανυπομονούμε για τις 29 Μαΐου».

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ: κα Χριστίνα Χριστοφόρου. Υπεύθυνη Διεύθυνσης Ασφαλούς Παιχνιδιού και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (υποστηρικτής της διοργάνωσης)

«Η στήριξή μας στο διεθνές μίτινγκ στίβου, ως θεσμικός υποστηρικτής, εντάσσεται στη φιλοσοφία προστασίας τού κοινού και ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων, από τις επιβλαβείς συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς μηχανισμούς πρόληψης, καθώς καλλιεργεί αξίες, όπως το ευ αγωνίζεσθαι, η πειθαρχία, η ανθεκτικότητα, η επιμονή και η υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Ταυτόχρονα, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί θετικά πρότυπα, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά».

Κάλεσμα στον κόσμο

Ισχυροί στυλοβάτες για την προετοιμασία τής διοργάνωσης είναι οι χορηγοί και υποστηρικτές μας, ενώ οι μεγάλοι πρωταγωνιστές εντός του αγωνιστικού χώρου είναι οι αθλητές - αθλήτριές μας και οι προπονητές - προπονήτριές μας. Εκ μέρους των προπονητών, ο καθοδηγητής αρκετών Ολύμπιανς, ο Αντώνης Γιαννουλάκης, επισήμανε τη σημαντικότητα για τον κυπριακό στίβο τού διεθνούς μας μίτινγκ, αλλά και το πόσο «ελκυστικό» είναι για τους ξένους αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι επιζητούν τη συμμετοχή τους. Ο κ. Γιαννουλάκης, ο οποίος προσφέρει στον κυπριακό στίβο για πάνω από 25 χρόνια, αφιέρωσε τη φετινή διοργάνωση, αλλά και όλες τις διοργανώσεις που θα ακολουθήσουν, στον αείμνηστο γενικό διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλλίδη, με τον οποίο είχαν πολύ στενή συνεργασία. Από πλευράς του, ο Ολυμπιονίκης μας, Μίλαν Τράικοβιτς, τόνισε την επιθυμία αρκετών ξένων αθλητών και αθλητριών για να λάβουν μέρος στο δικό μας μίτινγκ, εξαιτίας τού καλού μας καιρού, της φιλοξενίας μας και της οργάνωσης που προσφέρουμε. Ο ίδιος ανέφερε τη δικιά του επιθυμία να κερδίσει για 2η φορά τα 110μ. με εμπόδια, αφού μόνο μία φορά τα κατάφερε έως τώρα. Και οι δυο τους κάλεσαν τον κόσμο να προμηθευτεί τα εισιτήριά του και να βρεθεί στις 29 Μαΐου στο Τσίρειο, για να στηρίξει τις προσπάθειες των Κύπριων αθλητών και αθλητριών και να δουν από κοντά μία διεθνή διοργάνωση με αρκετά καλούς Ελλαδίτες και ξένους αθλητές. Κάλεσμα στον κόσμο απηύθυνε και ο πρόεδρος τού ΓΣΟ, Κυριάκος Τσολάκης, αναφέροντας πως οι αρχές τού Τσιρείου θα είναι έτοιμες για να παρουσιάσουν ακόμα μία υψηλού επιπέδου διοργάνωση.

Τα 13 αγωνίσματα

Στο ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting, στις 29 Μαΐου 2026, στο Τσίρειο Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού, θα διεξαχθούν 13 αγωνίσματα, με το πρόγραμμα να αναμένεται να αρχίσει στις 18:00. Τα αγωνίσματα αυτά είναι:

ΑΝΔΡΕΣ: 100μ., 200μ., 400μ., 110μ. εμπόδια, Επί κοντώ, Μήκος, Σφαιροβολία, Σφυροβολία

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 100μ., 200μ., 100μ. με εμπόδια, Ύψος, Μήκος.

* Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για το ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting, ηλεκτρονικά, από το ticketmaster.cy. Η τιμή τους είναι 10 ευρώ, ενώ η είσοδος για τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα είναι ελεύθερη.

