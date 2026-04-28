Με προβάδισμα, αλλά όχι εφησυχασμό στο ΓΣΠ

Έχει το πλεονέκτημα, αλλά η Ομόνοια τον προειδοποίησε...

Ο Απόλλων ετοιμάζεται να ταξιδέψει αύριο (29/4 18:00) στη Λευκωσία για τον επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου στο ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, έχοντας ως ασπίδα προστασίας το 4-2 της πρώτης αναμέτρησης στη Λεμεσό. Πανηγύρισε ένα σκορ που του δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση στο πρωτάθλημα λειτούργησε περισσότερο ως προειδοποιητικό καμπανάκι παρά ως ψυχολογική ώθηση. Η ήττα με τρία γκολ παθητικό από την Ομόνοια ανέδειξε αμυντικές αδυναμίες που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες ενόψει ενός τόσο κρίσιμου αγώνα. Ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο ΑΠΟΕΛ, που διαθέτει ποιότητα και εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις, κάθε λάθος μπορεί να αποβεί καθοριστικό.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βόμβα από Athletic: «Ο Πέρεθ θέλει πίσω στη Ρεάλ τον Μουρίνιο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η ΑΕΚ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κεσιέ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτος στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Λουίς Ενρίκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Θελάδες από την Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επική ατάκα Κομπανί: «Δύσκολο να μιμηθώ τον Μουρίνιο, είμαι 1.92»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν τον Αντράντε»

Ελλάδα

|

Category image

«Κύπελλο Λεμεσού»: Δημήτρης Κωνσταντίνου νικητής στο ΣΚΗΤ και ο Άδωνης Μυλωνά στο Τραπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η ρηξικέλευθη αλλαγή που ετοιμάζει η FIFA για τις κίτρινες κάρτες στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει για τη μετατροπή οφειλών σε μετοχικό κεφάλαιο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έρχεται «λάμψη αστέρων» στις 29 Μαΐου στη Λεμεσό

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κάταγμα στη γνάθο ο γιος του Ζιντάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέτοια άμυνα, δεν ελπίζεις…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια με Μέινου και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει στα ερυθρόλευκα μέχρι το 2028 ο Μιχαήλ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

