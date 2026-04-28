Με προβάδισμα, αλλά όχι εφησυχασμό στο ΓΣΠ

Ο Απόλλων ετοιμάζεται να ταξιδέψει αύριο (29/4 18:00) στη Λευκωσία για τον επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου στο ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, έχοντας ως ασπίδα προστασίας το 4-2 της πρώτης αναμέτρησης στη Λεμεσό. Πανηγύρισε ένα σκορ που του δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση στο πρωτάθλημα λειτούργησε περισσότερο ως προειδοποιητικό καμπανάκι παρά ως ψυχολογική ώθηση. Η ήττα με τρία γκολ παθητικό από την Ομόνοια ανέδειξε αμυντικές αδυναμίες που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες ενόψει ενός τόσο κρίσιμου αγώνα. Ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο ΑΠΟΕΛ, που διαθέτει ποιότητα και εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις, κάθε λάθος μπορεί να αποβεί καθοριστικό.