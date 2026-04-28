«ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν τον Αντράντε»

Στο στόχαστρο της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο Κέβιν Αντράντε.

Σύμφωνα με το «Transferfeed», το οποίο επικαλείται δημοσιεύματα στη Ρωσία, οι δυο «δικέφαλοι» συμπεριλαμβάνονται στους ενδιαφερόμενους για τον στόπερ της Μπαλτίκα.

Όπως αναφέρεται, τον 26χρονο Κολομβιανό καλοβλέπουν, εκτός των δυο ελληνικών συλλόγων, οι ΤΣΣΚΑ, Λοκομοτίβ και Ζενίτ.

Μάλιστα η τελευταία φέρεται να έχει καταθέσει ήδη πρόταση 4 εκατ. ευρώ για τον παίκτη, ο οποίος κοστολογείται από την ομάδα του 500.000 ευρώ παραπάνω.

Ο Αντράντε ξεκίνησε το 2019 από τη Ντεπορτίβο Κάλι (με 119 συμμετοχές σε μια πενταετία) και από το 2024 που μετακινήθηκε στην Μπαλτίκα μετράει 81 αγώνες με τη φανέλα της ρωσικής ομάδας.

