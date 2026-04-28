«Κύπελλο Λεμεσού»: Δημήτρης Κωνσταντίνου νικητής στο ΣΚΗΤ και ο Άδωνης Μυλωνά στο Τραπ

Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου στο ΣΚΗΤ και ο Άδωνης Μυλωνάς στο ΤΡΑΠ, είναι οι νικητές στο «Κύπελλο Λεμεσού» Περικλής Τάνος, το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 25 και 26 Απριλίου στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνεται μια εικοσαετία, από την έναρξη διεξαγωγής του Κυπέλλου Λεμεσού, το οποίο είναι αφιερωμένο στην μνήμη του αείμνηστου Σκοπευτή και Παράγοντα της Σκοποβολής Περικλή Τάνου.

Στο ΤΡΑΠ, ο Άδωνης Μυλωνάς της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με 113/125, επικράτησε με 26 επιτυχίες έναντι 25 του Λεόντιου Λεοντίου της ΣΚΟΛΑΡ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα ο Λεοντίου είχε την τρίτη καλύτερη επίδοση με 116/125.

Την τρίτη θέση εξασφάλισε ο Φειδίας Σαββίδης με 20 επιτυχίες. Ο Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΜ προκρίθηκε στον τελικό με 113/125.

Στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ανδρών στο ΤΡΑΠ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ με 119/125. Δεύτερος κατετάγη ο Νιχάτ Ακτερζί της ΣΚΟΑΜ με 117/125 και τρίτος ο Λεόντιος Λεοντίου της ΣΚΟΛΑΡ με 116/125.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ανδρών στο ΤΡΑΠ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κρίς Κωνσταντινίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 115/125, τη δεύτερη ο Πάνος Χρίστου της ΣΚΟΛΕΜ με 111/125 και την τρίτη ο Κεμάλ Γκιουρσέλ της ΣΚΟΑΜ με 110/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Γερμανός της ΣΚΟΛΑΡ με 112/125, ο οποίος μετά από αγώνα σιούτ όφ επικράτησε με 1-0 του συναθλητή του στη ΣΚΟΛΑΡ Κυριάκου Παπαζαχαρίου με τον οποίο ισοβάθμησε με 112/125. Τρίτος κατετάγη ο Μιχάλης Παφίτης της ΣΚΟΛΕΥ με 104/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΡΑΠ, νικητής αναδείχθηκε ο Νεόφυτος Νικολάου της ΣΚΟΛΕΥ με 95/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Γεωργία Κωνσταντινίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 108/125. Δεύτερη κατετάγη η Δέσποινα Τσαγγαρίδου της ΣΚΟΛΕΜ με 99/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ, νικήτρια αναδείχθηκε η Χαρά Μελή της ΣΚΟΛΕΥ με 95/125.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΥ με 84/125.

ΕΝΤΟΝΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΠΛΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΟ ΣΚΗΤ,

ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΠΑΦ

Μεγάλος και έντονος ήταν ο συναγωνισμός στο αγώνισμα του ΣΚΗΤ, όπου 5 Σκοπευτές ισοβάθμησαν στην τρίτη θέση, πετυχαίνοντας την ίδια επίδοση με 119/125 στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Την καλύτερη επίδοση με 123/125 πέτυχε ο Μενέλαος Μιχαηλίδης της ΣΚΟΛΕΥ, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση με 121/125 σημείωσε ο Πέτρος Εγγλεζούδης της ΣΚΟΛΕΜ, ενώ την τρίτη καλύτερη επίδοση με 119/125 πέτυχαν οι 5 Σκοπευτές, Δημήτρης Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ, Νικόλας Βασιλείου της ΣΚΟΛΕΥ, Σωτήρης Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ, Κλεάνθης Βαρναβίδης της ΣΚΟΛΕΥ και Στέφανος Νικολαίδης της ΣΚΟΛΑΡ.

Την οκτάδα του τελικού συμπλήρωσε ο Αντώνης Αντωνίου της ΣΚΟΛΑΡ με 118/125.

Νικητής στον τελικό, αναδείχθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ με 35 επιτυχίες έναντι 32 του Νικόλα Βασιλείου της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση και 27 του Πέτρου Εγγλεζούδη της ΣΚΟΛΕΜ, ο οποίος κατέκτησε την τρίτη θέση.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Στυλιανός Περικλέους της ΣΚΟΑΜ με 113/125. Η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε μετά από διαδικασία σιούτ όφ, μεταξύ του Ανδρέα Μιχαήλ και του Χαράλαμπου Βασιλείου και οι δύο της ΣΚΟΛΑΡ, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 111/125. Νικητής αναδείχθηκε ο Μιχαήλ με 3-2, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ ο Βασιλείου περιορίστηκε στην τρίτη θέση.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Αναστασία Ελευθερίου της ΣΚΟΛΕΜ με 113/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, νικήτρια αναδείχθηκε η Ιωάννα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 88/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, τις τρείς πρώτες θέσεις εξασφάλισαν οι μπόμπιρες Σκοπευτές της ΣΚΟΛΕΜ, οι οποίοι ανήκουν στην Ακαδημία της Άντρης Ελευθερίου. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιώργος Κολάνης με 98/125, τη δεύτερη ο Σπυρίδωνας Ευριπίδου με 89/125 και την τρίτη ο Δημήτρης Παύλου με 78/125.

Τα έπαθλα στους νικητές όλων των κατηγοριών απένειμαν ο Σόλωνας Τάνος και η αδελφή του Καίτη, παιδιά του αείμνηστου Περικλή Τάνου, η Βουλευτής Φωτεινή Τσιρίδου, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος, ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής οργάνωσης Λεμεσού και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Γιώργος Έλληνας, το Μέλος του Δ.Σ Της ΣΚΟΛΕΜ Λευτέρης Ελευθερίου και ο Διευθυντής του Σκοπευτηρίου Λεμεσού Λεύκιος Μιλτιάδους.

Τις δύο πλακέτες στους νικητές του ΤΡΑΠ και του ΣΚΗΤ, εις μνήμη του αείμνηστου Περικλή Τάνου, απένειμε η κόρη του Καίτη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΡΑΠ

1. Άδωνης Μυλωνά ΣΚΟΛΕΥ 113/125 26

2. Λεόντιος Λεοντίου ΣΚΟΛΑΡ 116/125 25

3. Φειδίας Σαββίδης ΣΚΟΛΕΜ 113/125 20

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Ανδρέας Μακρής ΣΚΟΕΠΑ 119/125

2. Νιχάτ Ακτερζί ΣΚΟΑΜ 117/125

3. Λεόντιος Λεοντίου ΣΚΟΛΑΡ 116/125

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1. Κρίς Κωνσταντινίδης ΣΚΟΛΕΜ 115/125

2. Πάνος Χρίστου ΣΚΟΛΕΜ 111/125

3. Κεμάλ Γκιουρσέλ ΣΚΟΛΕΜ 110/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Ανδρέας Γερμανός ΣΚΟΛΑΡ 112/125 2

2. Κυριάκος Παπαζαχαρίου ΣΚΟΛΑΡ 112/125 1

3. Μιχάλης Παφίτης ΣΚΟΛΕΥ 104/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΡΑΠ

1. Νεόφυτος Νικολάου ΣΚΟΛΕΥ 95/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Γεωργία Κωνσταντινίδου ΣΚΟΛΕΥ 108/125

2. Δέσποινα Τσαγγαρίδου ΣΚΟΛΕΜ 99/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 84/125

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΚΗΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΚΗΤ

1. Δημήτρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΠΑΦ 119/125 35

2. Νικόλας Βασιλείου ΣΚΟΛΕΥ 119/125 32

3. Πέτρος Εγγλεζούδης ΣΚΟΛΕΜ 121/125 27

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Στυλιανός Περικλέους ΣΚΟΑΜ 113/125

2. Βασίλειος Χαραλάμπους ΣΚΟΛΑΡ 111/125 3

3. Ανδρέας Μιχαήλ ΣΚΟΛΑΡ 111/125 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Αναστασία Ελευθερίου ΣΚΟΛΕΜ 113/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Ιωάννα Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 88/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Γιώργος Κολάνης ΣΚΟΛΕΜ 98/125

2. Σπυρίδωνας Ευριπίδου ΣΚΟΛΕΜ 89/125

3. Δημήτρης Παύλου ΣΚΟΛΕΜ 78/125