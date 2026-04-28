«Η ΑΕΚ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κεσιέ»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό συνδέει την ΑΕΚ με τον Φρανκ Κεσιέ, με θητεία, μεταξύ άλλων, σε Μίλαν και Μπαρτσελόνα.

Μετά τα ονόματα των Αντράντε και Ντεπάι, στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται και ο έμπειρος Ιβοριανός μέσος, Φρανκ Κεσιέ, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό!

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «arriyadiyah.com» η ΑΕΚ έχει δείξει επίσημο ενδιαφέρον για τον 29χρονο Ιβοριανό με θητεία, μεταξύ άλλων σε Μίλαν και Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με το αραβικό δημοσίευμα, η Ένωση όχι απλά ενδιαφέρεται για τον Κεσιέ, ο οποίος παίζει στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ετοιμάζει μια πολύ υψηλή πρόταση ώστε να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα το ερχόμενο καλοκαίρι, σαφώς με λιγότερα χρήματα από όσα λαμβάνει τώρα, καθώς ο μισθός του είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

 

Ο Φρανκ Κεσιέ είναι 99 φορές διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού, έχοντας πετύχει 14 γκολ και έχει καταγράψει μια σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Αταλάντα, όπου έκανε το ξεπέταγμά του, και μετά από έναν δανεισμό στην Τσεζένα, ανάγκασε την Μίλαν να βγάλει 32 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της το 2019.

Τρία χρόνια αργότερα πήγε ως ελεύθερος στην Μπαρτσελόνα, από την οποία αποχώρησε τον Αύγουστο του 2023 με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί.

«Ηγέτης, πολεμιστής, νικητής» - Βίντεο της Πάφου για τις υπογραφές με Σα Πίντο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Φιρμάνι» της Πάφου για Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκεί ψηλά ξανά και αυτό που λείπει...

ΑΕΚ

|

Category image

Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ντεπάι προτάθηκε σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν… αντέχει να περιμένει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θύμισε τον παλιό καλό εαυτό του αλλά έχασε «δική του» πρόκριση κι αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Βόμβα από Athletic: «Ο Πέρεθ θέλει πίσω στη Ρεάλ τον Μουρίνιο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η ΑΕΚ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κεσιέ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτος στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Λουίς Ενρίκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Θελάδες από την Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επική ατάκα Κομπανί: «Δύσκολο να μιμηθώ τον Μουρίνιο, είμαι 1.92»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν τον Αντράντε»

Ελλάδα

|

Category image

«Κύπελλο Λεμεσού»: Δημήτρης Κωνσταντίνου νικητής στο ΣΚΗΤ και ο Άδωνης Μυλωνά στο Τραπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η ρηξικέλευθη αλλαγή που ετοιμάζει η FIFA για τις κίτρινες κάρτες στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

