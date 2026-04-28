«Η ΑΕΚ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κεσιέ»

Μετά τα ονόματα των Αντράντε και Ντεπάι, στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται και ο έμπειρος Ιβοριανός μέσος, Φρανκ Κεσιέ, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό!

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «arriyadiyah.com» η ΑΕΚ έχει δείξει επίσημο ενδιαφέρον για τον 29χρονο Ιβοριανό με θητεία, μεταξύ άλλων σε Μίλαν και Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με το αραβικό δημοσίευμα, η Ένωση όχι απλά ενδιαφέρεται για τον Κεσιέ, ο οποίος παίζει στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ετοιμάζει μια πολύ υψηλή πρόταση ώστε να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα το ερχόμενο καλοκαίρι, σαφώς με λιγότερα χρήματα από όσα λαμβάνει τώρα, καθώς ο μισθός του είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Ο Φρανκ Κεσιέ είναι 99 φορές διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού, έχοντας πετύχει 14 γκολ και έχει καταγράψει μια σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Αταλάντα, όπου έκανε το ξεπέταγμά του, και μετά από έναν δανεισμό στην Τσεζένα, ανάγκασε την Μίλαν να βγάλει 32 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της το 2019.

Τρία χρόνια αργότερα πήγε ως ελεύθερος στην Μπαρτσελόνα, από την οποία αποχώρησε τον Αύγουστο του 2023 με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί.

Athletiko.gr